Este martes, se celebró en el Congreso de los Diputados un acto conmemorativo por el 40 aniversario del 23F en el que tuvo un papel principal el rey, Felipe VI. Sin la presencia del rey emérito, su hijo recordó el papel fundamental de Juan Carlos I en el intento de golpe de estado que evitó que el levantamiento militar tuviera éxito.

Debido a la presencia del rey algunos partidos no quisieron asistir al acto y convocaron una rueda de prensa para explicar sus motivos. Los siete partidos nacionalistas e independentistas tomaron la decisión de no hacer presencia en el aniversario del 23F y emitieron un comunicado sin permitir ninguna pregunta por parte de la prensa, algo que molestó mucho a los medios que se trasladaron hasta el Congreso.

La presentadora Ana Rosa Quintana ha mostrado su enfado, este miércoles, ante el desplante de los independentistas a la prensa. La comunicadora ha defendido que los convocantes podrían haber enviado un comunicado y no llamar a los medios de comunicación para no contestar a ninguna pregunta. "Tenemos una lengua en común, yo entiendo que quiera cada uno hablar en su lengua, pero no se convoca una rueda de prensa para que la gente que está allí no pueda preguntar y no se enteren de lo que están diciendo", ha comentado Quintana.

El enfado de Ana Rosa y su defensa a los medios de comunicación

La conductora del programa ha reprochado a las formaciones que rechazaron asistir al acto del Congreso que no celebrasen el triunfo de la democracia hace cuarenta años: "Si Tejero hubiera tenido éxito con el golpe de estado no hubieran existido ninguno de estos partidos". El colaborador Javier Ruiz ha defendido la legitimidad de estos partidos a expresar sus convicciones y a ser coherentes con sus valores republicanos.

"Yo no estoy criticando que den una rueda de prensa y digan lo que quieran decir, esa es la esencia de la democracia. Yo lo que estoy criticando es que no hagan perder el tiempo a los periodistas", ha puntualizado Ana Rosa. La comunicadora ha vuelto a insistir sobre la idea de que podría haber hecho el comunicado en castellano, la lengua común, "si lo que quieren dar es una performance, pues es lo que hicieron, una performance", ha añadido.

Críticas a anteriores ruedas de prensa del PP

Javier Ruiz ha querido mandar un mensaje al Partido Popular: "Nota a pie de página, Génova 13, tomen nota, el vídeo del comunicadito de Pablo Casado es igual que el de Rufían". Quintana ha explicado que le "parece igual de mal", pero la diferencia es que el PP no ha hecho perder el tiempo a los periodistas. "Aquí hemos criticado a Rajoy con el plasma y las convocatorias sin rueda de prensa", ha recordado la presentadora.

La periodista ha defendido que "los nuevos políticos no pueden coger estos hábitos, ayer lo estaba viendo y me estaba indignando por los compañeros que estaban allí, porque parecemos monos de feria". Asimismo, Quintana ha defendido que la ferviente posición de los partidos independentistas hace que "cada vez más gente seamos pro constitución y más pro Felipe VI".