Así fue el "ensañamiento" en la agresión de los dos policías en Linares: "Dijeron que no pararían hasta que sangrase"

Los dos policías nacionales detenidos el viernes por agredir cuando estaban fuera de servicio a un hombre y su hija de 14 años en un bar en Linares (Jaén) están siendo investigados por "un presunto delito de lesiones agravadas por el empleo de métodos o formas peligrosas", en el que "ha mediado ensañamiento".

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Linares (Jaén), en funciones de guardia, ordenó en la madrugada del sábado al domingo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos agentes de la Policía Nacional.

Los dos detenidos, según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), están siendo investigados por un presunto delito de lesiones agravadas por el empleo de métodos o formas peligrosas para la salud física de la víctima y en la que ha mediado ensañamiento, delito castigado en el artículo 148 del Código Penal.

Los dos policías, un agente y un subinspector, fueron llevados hasta la prisión Jaén II, aunque se ha pedido su traslado a la de Sevilla, que todavía no se ha hecho efectivo.

"Se volvieron locos"

De acuerdo con el testimonio de familiares del hombre agredido y de su hija, los policías "se volvieron locos" y golpearon a sus víctimas con claro ensañamiento.

"No podemos entender el por qué de tanta agresividad sin haber pasado nada", ha declarado a La Sexta Javier, cuñado del agredido y tío de la chica.

Los hechos tuvieron su origen cuando la víctima le dió un codazo accidental a uno de los policías al salir de un bar. Ellos estaban de paisano y bebiendo con otras dos personas en la terraza. Tras el choque, comenzaron los insultos que prendieron después en la agresión de los agentes.

Una joven se enfrenta a la Policía en Linares. Una joven se enfrenta a la Policía en Linares.

"Los conseguimos separar y a uno de ellos intenté decirle que se estaban peleando por una tontería, que no merecía la pena", dijo a la cadena Javier. "Y me dijo que me iba a ir preso con él, que me iba a pegar si no lo soltaba, que hasta que mi cuñado no sangrara no iba a parar".

En otras declaraciones a El Español, Javier señaló que algunos vecinos llamaron al 112. Cuando los agresores escucharon las sirenas en las inmediaciones, lejos de parar, agredieron con más fuerza al hombre. "Ellos se volvieron locos al escuchar llegar las sirenas y comenzaron a pegarle sin parar a mi cuñado: le dieron puñetazos, patadas y le pisaron la cabeza después de reducirlo como en una intervención policial. Estaba tirado en el suelo, tenía la mirada perdida y le seguían pegando a una persona totalmente indefensa", aseguró Javier a ese medio.

Sin placa ni pistola

Los dos agresores, tanto el agente como el subinspector, a los que se les retiró la placa y la pistola tras ser detenidos el mismo día de la agresión, se negaron a declarar ante sus compañeros de la Policía en Linares, aunque sí lo hicieron ante el juez, por vídeoconferencia desde la Comisaría Provincial de Jaén, a donde fueron trasladados por seguridad al registrarse protestas ante los juzgados donde debían ser llevados.

El hombre herido sufre lesiones en la cara, fractura en la nariz, puntos en una ceja y este domingo tuvo que volver a ser ingresado en el Hospital San Agustín de Linares, por problemas en una córnea, y aunque ha vuelto a ser dado de alta temen que pueda perder visión del ojo.

La niña de 14 años, que salió en defensa de su padre, recibió varios golpes y tiene una fisura en un brazo y un ojo hinchado por un puñetazo.

La Dirección General de la Policía ha comunicado que se les ha abierto un expediente disciplinario en el que se determinarán las sanciones que correspondan a los dos policías, ya que, según aseguraban fuentes de la Policía el mismo día de la agresión, los dos "tendrán que responder tanto al juez en el apartado penal como ante la Policía Nacional por los lamentables hechos que han sucedido" y que "para nada nos representan".