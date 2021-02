El candidato del PSC sigue en el centro de la campaña electoral en Cataluña. Ha acaparado el protagonismo estas últimas horas por su negativa a someterse a una PCR antes del debate de TV3, lo que derivó en el rumor de que se había vacunado (extremo que desmintió rotundamente este jueves Sanidad). A esta polémica se añadió un compromiso, que firmaron el miércoles todos los partidos independentistas, de no pactar con el PSC.

¿Qué opinión les merece ese documento?

Es la foto de Colón del independentismo. Estoy muy molesto, es un pacto de trincheras. Me he pasado la campaña pidiendo a gente que posiblemente no comparte mis ideas políticas que sea consciente de lo que nos estamos jugando el domingo. Quien quiera confrontación ya sabe lo que tiene que votar el domingo. Yo quiero diálogo dentro de la ley.

Usted ha sido el centro de las críticas desde que se anunció que sería el candidato del PSC, ¿se ha sentido cómodo?

Me he sentido bien, la campaña es una ocasión especial en la que podemos trasladar a la ciudadanía nuestras propuestas políticas. Lo que se ha llamado 'efecto Illa', 'factor Illa', responde a una amplia voluntad de cambio en la sociedad catalana, de abrir un nuevo tiempo político en Cataluña que busca el reencuentro y que pase página a diez años de decadencia política.

Dejó el Ministerio con el plan de vacunación en marcha. Dijo que en verano estaría vacunada el 70% de la población. ¿Mantiene el calendario?

Sí, lo mantengo. El plan de vacunación está funcionando bien, es un éxito de Europa. Es un plan muy complejo, de una implementación muy compleja, pero mantengo el objetivo del 70% de población vacunada en verano.

Como candidato a la presidencia de la Generalitat por el PSC, ¿qué ofrece a los catalanes Salvador Illa?

Pasar página y abrir un tiempo nuevo en Cataluña con un Gobierno de servidores públicos que tenga tres prioridades: la primera, la protección de la salud y la correcta implementación de la vacuna; la segunda, la economía, y en tercer lugar, garantizar que nadie se quede atrás.

Creo que en Cataluña la solución no pasa por que una mitad se imponga sobre la otra, ni la otra sobre la una; sino por que dialoguemos dentro de la ley. Ofrezco un Gobierno no independentista, ni tripartit ni procés, sino reencuentro para Cataluña.

Las últimas encuestas dan un triple empate de PSC, ERC y Junts. ¿cómo lo valora?

La última palabra la tienen los ciudadanos, pero lo que yo percibo, con sinceridad, es una amplia voluntad de cambio... De socialistas, de personas que no son socialistas y que no nos han votado nunca, de personas que probablemente no nos votarán nunca más. Algunos me dicen: "Escuche, yo le voy a votar esta vez, pero no más". Es gente que quiere pasar página, que dice 'ya basta', que no podemos seguir así y que hay que abrir un tiempo nuevo. Creo que eso va a decantar la situación en favor de mi candidatura.

¿Mantiene sus dos afirmaciones de inicio de campaña? Aseguró que se presentará a la investidura...

Sí, si gano creo que tengo la obligación política de plantear mi alternativa de Gobierno ante la Cámara e intentar conseguir la mayoría.

... y que su preferencia de Gobierno es con EnComúPodem.

Es un esquema de Gobierno que, a mi juicio, está funcionando en Madrid. Yo quiero un Gobierno de cambio, un Gobierno progresista, de izquierdas. Y me parece que se dan las circunstancias para plantearlo.

Si necesitan apoyos externos de otras formaciones... ¿ERC tendría preferencia como partido de izquierdas?

Habrá que negociar y habrá que ver qué apoyos podemos obtener en la Cámara catalana para alcanzar la investidura. Yo hablaré con todo el arco parlamentario catalán, excepto con Vox.

En el ayuntamiento de Barcelona, no le va tan mal al Gobierno de 'Comuns' y PSC, con apoyos de ERC…

Son ámbitos institucionales completamente distintos que tienen sus propias lógicas internas.

Cs se ha ofrecido a formar gobierno con el PSC ¿Qué les responde?

Cs es un partido de una orientación liberal, no es de izquierdas. Está formando parte de Gobiernos de derechas. Esto hace que sea muy difícil que podamos formar parte del mismo Gobierno.

Si se produce un empate técnico por bloques, ¿se deberían repetir las elecciones o la pandemia obliga a los partidos a llegar a acuerdos?

No tanto por la pandemia, sino porque, cuando los ciudadanos han emitido su opinión en forma de voto, la obligación de los partidos es traducir esa opinión en un esquema de Gobierno.

Estoy convencido, además, de que no habrá empate, creo que hay una mayoría amplia de cambio que se va a manifestar de forma clara el 14 de febrero.

Usted ha formado parte del Gobierno de España, ¿los resultados en Cataluña pueden tener repercusión en Madrid?

No. España tiene un Gobierno de coalición por primera vez en su democracia. Ha hecho frente a la mayor pandemia en un siglo, ha desplegado el mayor paquete de ayudas sociales en la democracia, ha sacado adelante leyes tan importantes como la Ley de muerte digna. Hay un balance de obra de Gobierno y de trabajo parlamentario muy notable. Puede gustar más o menos, pero ahí está.

Si usted sale elegido president de la Generalitat, ¿qué proyecto tiene para gestionar la crisis económica?

He presentado un plan para crear 140.000 empleos en tres años y hay que trabajar en los fondos europeos, en el 'plan Marshall europeo', que va a poner a disposición 140.000 millones de euros en 6 años en España. Hay que poner mucho énfasis en la Formación Profesional Dual, para que los jóvenes puedan encontrar opciones profesionales. Y he dado a conocer incluso a la persona que voy a poner al frente de mi área de Gobierno: el economista Maurici Lucena.

¿Cree que la financiación de Cataluña debe mejorar?

Cataluña necesita mejores ingresos, ingresos más justos. Yo ahí no quiero privilegios, simplemente quiero lo que le corresponda a Cataluña.

Hay que acabar con el dumping fiscal, con la competencia fiscal desleal que hacen algunas comunidades autónomas. Y creo, además, que hay que trabajar codo con codo con algunas comunidades que tienen situaciones muy parecidas a la de Cataluña, como, por ejemplo, la Comunitat Valenciana.

Usted plantea pasar página del 'procés' y abrir una nueva etapa de convivencia en Cataluña. ¿Cómo proyecta ese reencuentro?

Con respeto. Respetándonos, reconociéndonos a todos como catalanes. No poner en duda que los que no somos independentistas somos igual de catalanes que los que sí lo son.

Dialogando dentro del marco de la ley, descarto la unilateralidad, y empezando por aquello que nos puede unir.

¿La mesa de diálogo es una buena herramienta para tender puentes?

Es una herramienta imprescindible: la que hay en Cataluña con los partidos con representación política en el Parlament, que fue creada en el 2018 por una iniciativa precisamente del grupo socialista. Y que se tiene que seguir reuniendo, porque hay que hablar entre catalanes en primer lugar. Luego, la mesa de diálogo con el Gobierno de Madrid también es una iniciativa necesaria que yo pienso mantener e impulsar.

El independentismo se ciñe a la amnistía para los presos del 'procés' y el derecho a la autodeterminación...

Es un debate divisivo para la sociedad catalana y son dos cosas imposibles, porque no tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Persistir generará más frustración.

¿Cuál es su posición sobre los indultos a los presos del 1-O?

No tiene que haber privilegios para estas personas y tampoco perjuicios. Se ha solicitado un indulto y la obligación del Gobierno es tramitarlo, como está haciendo. Hasta que no termine la tramitación, yo no voy a dar mi opinión al respecto. Creo que hay que estar siempre bajo el manto protector del Estado de derecho. Estoy a favor de la justicia y en contra de la venganza.

¿Qué mensaje traslada a los ciudadanos que tienen miedo de ir a votar el domingo?

Les diría que votar es seguro. Igual que llevamos al hijo o al nieto al colegio, que vamos a trabajar, a comprar el pan o al supermercado, que damos un paseo... igual podemos acercarnos al colegio electoral. Eso sí, siguiendo todas las recomendaciones sanitarias. Por tanto, hago una apelación a votar, a votar con seguridad.