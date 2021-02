El programa matinal de TVE La Hora de La 1 ha vivido uno de sus momentos más polémicos después de que apareciera en directo un rótulo que decía "Leonor se va de España, como su abuelo", para referirse a que la Princesa de Asturias estudiará próximamente en un colegio en Gales (Reino Unido).

Eso provocó que la administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, anunciara ceses (como el del guionista autor del rótulo, Bernat Barrachina) y la presentadora de La Hora de La 1, Mónica López, tuviera que pedir disculpas.

La Hora de La 1 fue el programa que sustituyó a varios programas matinales que había antes en su horario en la primera cadena pública, desbancando a María Casado, que llevaba cuatro años en las mañanas de La 1 y a Máximo Huerta, cuyo programa A partir de hoy, también fue cancelado, unificando así La Hora de La 1 toda la mañana de la cadena, con cinco horas en directo, de 08:00 a 13:00 horas.

Desde su estreno en septiembre han sido varias las ocasiones en las que este programa ha estado en el ojo del huracán.

Por ejemplo, poco después de su estreno, cuando Juan del Val, colaborador de El Hormiguero y juez de El Desafío participó en la tertulia de La Hora de la 1 justo después de una entrevista a Santiago Abascal y cuando afirmó que veía al líder de VOX "con la barba un poquito más larga, quizá un poquito más musulmán".

En otra ocasión Mónica López se enfrentó a las críticas por su entrevista al ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, con el que tuvo un intercambio de pareceres a cuenta de la desaparición del castellano como lengua vehicular en Cataluña, algo que la presentadora parecía defender, ante el enfado de Guerra.

Mónica López se ha visto en otras ocasiones cuestionada por su firmeza ante los entrevistados, como cuando le preguntó a José Luis Ábalos, Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana si no deberían ser "más ejemplares" después de que el ministro fuera fotografiado fumando, sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad en las inmediaciones del Congreso.

También tuvo un tenso encuentro con el senador del PP Javier Maroto, a tenor de las políticas sociales que el Partido Popular pusiera en marcha en el pasado. Maroto respondió que la aportación de su partido era el empleo, a lo que López contestó que "eso no son políticas sociales, señor Maroto, pero bueno…", a lo que Maroto respondió atacando a la cadena pública: "Cree que el empleo no es una política social? Esta es la única pregunta que no me esperaba en TVE. Este sí es un cambio en TVE".

Con el Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, también hubo polémica, un encontronazo por el que el programa tuvo que pedir perdón. La presentadora había criticado unos tuits del portavoz sobre el cambio climático. "Cuando quiera quedamos y le enseño la diferencia entre meteorología y clima", le decía desde el programa Mónica López, que es meteoróloga.

"Reconozco que me lo tomé por el lado negacionista. Me puse como una hidra. Le pido disculpas y mantengo en pie ese café para hablar de cambio climático de todos modos", le dijo al portavoz de Vox poco después, durante una entrevista.

