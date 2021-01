Mónica López carga contra Espinosa de los Monteros: "Cuando quiera, le explico la diferencia entre meteorología y clima"

La borrasca Filomena que azota a gran parte de la península ha acaparado, desde el pasado jueves, todos los medios de comunicación. La gran nevada ha supuesto una revolución y un hecho completamente histórico que ha provocado que, durante al menos un fin de semana, se deje de lado la pandemia en la que también estamos inmersos.

Por ello, este lunes, el programa matinal La hora de La 1 ha arrancado informando de las últimas novedades de la nevada y de cómo está afectando al comienzo de la semana en Madrid, donde numerosas poblaciones continúan incomunicadas debido a la acumulación de nieve y hielo en las carreteras.

Tras establecer una conexión en directo con Enrique López, consejero madrileño de Justicia y responsable de emergencias del 112, el programa ha trasladado el tema a la mesa de debate. De la misma manera que la meteoróloga de La Sexta, Isabel Zubiaurre respondió en directo a Javier Lambán, presidente de Aragón, por su polémico tuit, Mónica López no ha dudado en contestar a otro político que también ha revolucionado las redes con sus declaraciones sobre el cambio climático.

El calentamiento global no frena su avance, pero a la vez quizá estemos avanzando hacia otra edad de hielo... y luego que por qué la gente ya no cree a los medios 🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/5WPJHS5IWr — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) January 11, 2021

"El calentamiento global no frena su avance, pero a la vez quizá estemos avanzando hacia otra edad de hielo... y luego que por qué la gente ya no cree en los medios", escribió Espinosa de los Monteros en su cuenta de Twitter donde, junto a estas palabras, adjuntó dos capturas de pantalla de noticias acerca del calentamiento global.

Ante esta polémica declaración, la presentadora ha respondido a través de la televisión pública: "Don Iván, está poniendo en duda el cambio climático porque ha nevado en Madrid... Don Iván, cuando quiera quedamos y le cuento la diferencia entre meteorología y clima. Que un día nieve en Madrid no significa que a nivel global esté subiendo la temperatura o que no lo esté haciendo".

¿Debe una presentadora de la ⁦@rtve⁩ pública contestar directamente y de forma personal al tuit de un político?. #LaHoraFilomena e isobárica de ⁦@monicalopez_tve⁩ con ⁦@ivanedlm⁩ . Atent@s 👇 pic.twitter.com/9GH3H4A4Tq — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) January 11, 2021

"Pero, ¿en el año 70 también fue el cambio climático? Yo no me deslizaría por ahí...", preguntaba Celia Villalobos. "¡Mira, Celia...!", exclamaba entonces López quien, como también meteoróloga se toma muy en serio este tipo de comentarios. "No, no. Yo sí creo en el calentamiento global y creo en las consecuencias de las burradas que hacemos los humanos. Lo que pasa es que el argumento de que a lo mejor es consecuencia, Espinosa de los Monteros te pondrá en Twitter: '¿Y en el año 70 también?'. Por eso te digo, cuidado con las palabras", argumentó la colaboradora.

"No me venga con estas cosas, otras cosas sí, pero con el calentamiento global, no", concluyó la presentadora del programa de La 1.