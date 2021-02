Una borrasca se encuentra actualmente entrando por el oeste de España y “afectando de lleno”a varias zonas del país. La borrasca -que podría llamarse ‘Karim’ si la Aemet termina por considerarla intensa- traerá fuertes vientos y desplomará los termómetros. Además, podría servir como "escudo" a la Península ante la ‘Bestia del Este’ que helará a casi todo Europa.

El tiempo durante los próximos días será "el típico de tren de borrascas", explica a 20minutos el meteorólogo de Metored Francisco Martín. Se nombra así a los conjuntos de borrascas que pasan al mismo tiempo por el mismo lugar, que "en este caso es la Península". De esta forma, una serie de borrascas se sucederán en los próximos días afectando a prácticamente la totalidad del país, "por lo menos hasta el domingo".

Ya se nos echa encima del frente de la borrasca sin nombre -al menos hasta ahora- 💨🌨️. Dejará precipitaciones en casi toda la península.



— Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) February 9, 2021

La borrasca dejará fuertes rachas de viento, muy intensas en gran parte de la Península, y precipitaciones que serán en forma de nieve en las zonas altas. "La cota de nieve está entre 1.000 y 1.2000 metros. De hecho, está nevando ya en zonas de León, Cantábrico e incluso en el Sistema Central", asevera el meteorólogo. Después, dice, "se producirá una leve mejoría" que dará paso a una nueva borrasca. “Y así sucesivamente”, añade.

"Muchos esperábamos que se fuera a llamar Karim, pero la Agencia Española de Meteorología (Aemet) no la ha nombrado todavía porque parece ser que no cumple los criterios para ser nombrada", explica Martín, asegurando que, aunque va a ser "una borrasca profunda e intensa", seguramente no llegará a bautizarse.

Estas borrascas de origen atlántico "afectan a la fachada occidental, especialmente al noroeste", apunta el meteorólogo. Así, en áreas de Galicia, Cantábrico, Castilla y León y zonas altas del Sistema Central sentirán en mayor medida el paso de la borrasca. "El viento se acelerará también en la zona este y sureste", afirma Martín, aseverando que "esto se va a repetir mañana y pasado mañana", con "altibajos" de las temperaturas máximas y mínimas; aunque con muy pocas heladas. "Estamos todavía en invierno y las temperaturas mínimas podrían caer por debajo de los cero grados en algún sitio, pero nada que ver con enero", afirma.

El tren de borrascas como escudo de la Península

Se conoce como ‘Bestia del Este’ y es una irrupción del aire del noreste que procede de la zona de Rusia y en ocasiones de Siberia. "Se llama también Tren Siberiano", explica el meteorólogo, que lo define como "una irrupción de aire frío continua, intensa y amplia".

En muchos países de Europa como Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania, entre otros, ya se están registrando ya temperaturas gélidas, que unidas al viento, hacen que la sensación térmica sea "extremadamente fría". España, no obstante, podría contener esa ‘Bestia del Este’ gracias al tren de borrascas que ya está situado sobre la Península. "Según las primeras previsiones, no nos va a afectar", afirma Martín.

#SevereWeather 📹 Gran #nevada en los Países Bajos.



— Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) February 8, 2021

Ese aire frío del este llega porque hay un "pasillo de viento muy intenso" generado por un anticiclón en Escandinavia y una borrasca a la altura del Mar Negro. Esa estructura, cuenta el meteorólogo, propicia la creación de un pasillo de vientos muy intensos y de aire muy frío desde latitudes rusas del norte de Rusia -incluso del norte de Siberia- hasta las nuestras, trayendo consigo "un frío gélido y aterrador".

Gracias al tren de borrascas que se mantendrá en los próximos días, "estamos siendo salvados" de esta irrupción de aire frío, según asegura el meteorólogo, que "se queda sobre la zona del norte de Francia, sur de Alemania". ¿Hasta cuándo? Por el momento no se sabe con exactitud, habrá que ver en la próxima semana si esa irrupción fría "puede acercarse un poquito más a nosotros".