La FSA agradece la condena "sin medias tintas" por el ataque a Barbón y considera que el PP "no ha estado a la altura"

La vivienda personal del presidente asturiano Adrián Barbón ha sufrido este domingo un ataque. Junto al edificio donde vive el dirigente socialista han lanzado huevo y octavillas. Desde la FSA han indicado que "afortunadamente" se trata de "episodios aislados que sólo provocan el rechazo y la repulsa de los demócratas".

Los socialistas han indicado en declaraciones a Europa Press que Foro Asturias, Ciudadanos e Izquierda Unida "han dejado claro que no puede haber medias tintas con este tipo de sucesos". Sin embargo, han afirmado que no pueden decir lo mismo del PP. "Una vez más, Mallada ha preferido no estar a la altura, con unas declaraciones tan equivocadas como desafortunadas", han sentenciado.

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha afirmado tras conocer los hechos que entiende "el malestar y el hartazgo de miles de asturianos, provocados por la toma de decisiones drásticas que Adrian Barbón no acompaña de medidas económicas", pero ha querido destacar que "no se consigue nada lanzando huevos".

"Lo que hay que hacer es dialogar pero el diálogo, obviamente, tiene que venir de las dos partes. Barbón tiene que escuchar a los asturianos y cumplir, porque ni siquiera está aún activado el Fondo de Rescate del Principado prometido para el 1 de enero. El Gobierno tiene que dar respuestas a los asturianos que lo están pasando mal desde hace mucho tiempo".

"En el PP hemos sufrido agresiones de este tipo y mucho peores, en algún caso alentadas por dirigentes socialistas y nunca el PSOE las ha condenado", ha resaltado Mallada, que ha afirmado que su formación todavía espera que el PSOE condene "la agresión al concejal del PP de Navia por afiliados socialistas". "Lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás", ha señalado.