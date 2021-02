El negacionismo Covid inunda las redes sociales: difunden vídeos asegurando que en los hospitales "hay camas vacías"

Al mismo tiempo que avanza la tercera ola de la pandemia de Covid en España y deja números récord en contagios y muerte, se hacen presentes cada vez más los grupos negacionistas que, sin ningún argumento científico, afirman que el coronavirus es una mentira y un instrumento para manipular a la población.

Hace dos semanas se produjo una manifestación negacionista en Madrid, donde ya se han tenido que prohibir otros actos similares, y el fin de semana pasado le tocó el turno a Bilbao. En ambas marchas las autoridades han tenido que poner multas e incluso detener a algunos manifestantes.

Estos movimientos negacionistas ahora se están organizando a través de redes sociales para hacer un llamado a sus miembros para que vayan a grabar hospitales vacíos, una supuesta prueba de que la tercera ola de la pandemia es un invento de los Gobiernos.

Organizados en redes sociales

De acuerdo con varios medios, un canal de Telegram creado en enero tiene 9.000 suscriptores en los que se comparten vídeos y fotos de centros hospitalarios supuestamente vacíos.

En Facebook existe un grupo llamado Graba tu hospital, tiene más de 1.600 miembros y está dedicado a "viralizar los vídeos e imágenes de los centros de salud y hospitales vacíos". "Ayúdanos a conseguir parar esta farsa compartiendo con nosotros vídeos de los hospitales de tu zona o etiquetándonos en él", se afirma en el grupo. "Esta farsa la paramos juntos". En el canal son comunes los usuarios que llaman "payasos" o "cómplices de la tiranía" a los sanitarios.

Las alarmas han saltado con la publicación esta semana de un vídeo de un hombre que logró colarse y grabar imágenes en el hospital comarcal Santiago Apóstol de Miranda de Ebro. En el vídeo, de 17 minutos, se puede ver a un sujeto con mascarilla que entra en las instalaciones e incluso logra pasar a áreas vedadas al público en general.

El vídeo ha sido compartido muchas veces en la red social, incluso para criticarlo. En las imágenes se puede ver al hombre recorriendo el hospital, en el que se ven efectivamente muchas salas de espera vacías y algunas camas colocadas en los pasillos, sin ningún paciente. Ocasionalmente se cruza con algunas personas y personal sanitario, hasta que al final una enfermera le llama la atención y lo echa.

"Hay camas vacías, ¿Cuál es la preocupación de Miranda del Ebro?", dice el hombre en un momento, mientras recorre los pasillos. "Son unos hijos de puta, esto me llega al alma".

Pero no es el único. En el grupo de Facebook se puede ver fotos y vídeos que otros usuarios han grabado en sus hospitales. Una persona grabó esto en un centro médico de Palma de Mallorca.

Evitar las aglomeraciones

A preguntas de 20minutos, Juan Ignacio Mateos, director médico del Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, ha explicado que el hecho de que existan zonas vacías o con poca gente en los hospitales no quiere decir que "no haya pacientes ni camas llenas". Precisamente los protocolos marcan que las consultas se programen de tal manera que en esos espacios coincida la menos gente posible, para evitar aglomeraciones.

"Las consultas se programan de forma gradual para que las personas no se acumulen en la sala de espera, y no permitimos el paso de gente por las unidades de hospitalización", indica Mateos. "De eso se trata, de que no se vea a nadie, solo las personas necesarias, que acompañen a un dependiente, a un niño o a un paciente terminal, en otros casos no permitimos la entrada".

En el caso concreto del hombre que entró a grabar a zonas restringidas del Santiago Apóstol, el director médico ha indicado que han puesto la correspondiente denuncia ante la Policía y ha dejado el caso en manos de los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León.

Mateos dijo que serán esos servicios jurídicos los que vean si esta persona debe hacerse acreedor a una multa o ha cometido un delito. "Este hombre ha entrado en una zona Covid restringida y luego ha salido, no sé si es un delito contra la salud pública, por eso lo hemos puesto en manos de los servicios jurídicos", señala Mateos.

Por su parte, Guillén del Barrio, delegado del sindicato MATS en el hospital madrileño de La Paz, también explica que hay momentos en los que en un hospital puede haber zonas vacías, pero ello ni significa ausencia de trabajo.

"En cualquier hospital funcionando a pleno rendimiento siempre hay pasillos vacíos, porque por ejemplo hay muchas consultas que no funcionan por la tarde", explica el delegado.

"Por otra parte, como llevamos denunciando desde el principio de la pandemia, los hospitales madrileños tienen plantas enteras cerradas o que no se han terminado de construir", agrega. "Esto tiene que ver más con los recortes y la privatización, porque si los hospitales públicos no tienen suficiente capacidad, ello justifica la derivación de pacientes a la sanidad privada".