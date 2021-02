La viróloga Margarita del Val: "Nos quedan varios meses y todavía tenemos que seguir contando oleadas"

Nos dijeron que iba a ser duro, pero no tan largo. Cuando la población ya acusa varios meses de fatiga pandémica, la viróloga el CSIC Margarita del Val ha advertido de que "nos quedan varios meses y todavía tenemos que seguir contando oleadas, que en verano serán más bien oleajes".

Así lo ha manifestado este martes por la noche en el programa La Brújula de Onda Cero, en el que ha hablado además de las nuevas variantes del SARS-CoV-2, el virus que causa la covid-19, que "están apareciendo constantemente".

"Nos estamos obsesionando con el tema de que una nueva cepa sea resistente a una vacuna. Es algo que solo sabremos con el tiempo por lo que no hay que agobiarse como personas normales, los virólogos lo estudiaremos", ha afirmado.

La conocida viróloga ha advertido de que "nos quedan varios meses y todavía tenemos que seguir contando oleadas, que en verano serán más bien oleajes". Sobre la actual tercera ola, considera que "es una de las peores porque estamos en invierno, en interiores y con frecuencia con poca ventilación", a lo que se suma que "todavía el 85% de la población española es susceptible" al virus porque todavía no lo ha pasado.

Las medidas de protección continúan tras la vacuna

En su opinión, la inmunidad colectiva "dependerá de las vacunas que tenemos", que por ahora solo se sabe que protegen al vacunado pero "no se sabe si protegen al que no está vacunado". Por ello, ha pedido "paciencia" y ha señalado que "hay que analizar qué ocurre con las vacunas. Tenemos que pensar que vamos a tener varias oleadas y que las personas vacunadas tienen que seguir protegiéndose y siguiendo las normas de seguridad para proteger a los demás".

En este sentido, ha abundado, "la inmunidad colectiva la tendremos cuando las vacunas protejan colectivamente, es decir, que protejan al vacunado pero también a las personas no vacunadas porque los vacunados no les puedan transmitir el virus. Puede haber un montón de portadores asintomáticos vacunados que sí contagien a los no vacunados", ha advertido.

"A las vacunas les pedimos matrícula de honor pero por ahora tenemos que conformarnos con un sobresaliente"

Preguntada por el principal logro tras un año de pandemia, Del Val considera que este es "haber conseguido vacunas más eficaces de lo esperado y más seguras de las que sabíamos hacer frente a otros coronavirus", un hecho ya que la viróloga, ha reconocido, "no lo esperaba y ha sido espectacular".

Por otro lado, el mayor reto que todavía tenemos por delante es, a juicio de la investigadora, "tener paciencia y analizar qué hacen las vacunas, a las que pedimos matrícula de honor pero por ahora tenemos que conformarnos con un sobresaliente". Asimismo, con el tiempo también se verá, "dentro de un par de años", si la covid-19 se convierte "en una gripe o en un catarro", ha concluido.