Bares, peluquerías, pubs y gimnasios, en 'guerra' contra el Gobierno: movilización, críticas y denuncias millonarias

La pandemia de coronavirus, y las restricciones que se están realizando desde el pasado mes de marzo de 2020 para tratar de contenerla, está castigando especialmente a sectores que dependen de la afluencia presencial de personas. En concreto, bares, pubs, peluquerías, hoteles, agencias de viajes o gimnasios están sufriendo como ningún otro sector las diferentes prohibiciones o limitaciones impuestas desde el Gobierno central y también desde los Gobiernos regionales y municipales.

Por ello, tras llevar un año afrontando quiebras empresariales o incrementan su endeudamiento, han decidido pasar a la acción y emprender batallas judiciales en las que reclaman a las Administraciones Públicas compensaciones millonarias.

30.000 peluqueras al paro

Concentración del sector de la peluquería y la estética frente a la sede de la Agencia Tributària en Barcelona. ACN

Así, por ejemplo, el presidente del Consejo Nacional de Empresas de Peluquería y Estética de España (CONEPE), Luis Herrera, ha explicado a 20minutos que a raíz del "dramático impacto que la gestión política de la crisis sanitaria" han decidido impulsar una macro reclamación patrimonial a la administración por la caída de la actividad económica "superior al 40%".

Herrera asegura que los más de 2.000 salones de peluquería y estética de España quieren presentar "una reclamación patrimonial en los tribunales por un valor 150 millones de euros" para compensar "los gravísimos efectos negativos provocados por una gestión política lamentable".

Profesionales de la peluquería y estética reclaman el IVA reducido del 10% de los sectores esenciales EUROPA PRESS

"Después del confinamientos nos dijeron que volvíamos a una pseudo-normalidad, pero nos encontramos con una caída del 40% en la facturación, y la cosa ha ido a peor y en las Navidades la reducción ha alcanzado el 60%, sobre todo debido a los cierres de las peluquerías y salones de los centros comerciales", explica.

Salones y peluquerías nos encontramos con una caída del 40% en la facturación, y la cosa ha ido a peor ya que en las Navidades la reducción alcanzó el 60%

El presidente de CONEPE reprocha al Gobierno que llevan un año "reclamando una bajada del IVA al 10%, pero no nos hacen ni caso". "En el primer confinamiento ya hubo 5.000 peluquerías de las 50.000 que había en total que no pudieron reabrir su negocio", denuncia Lluis Herrera.

El resto, explica, recurrieron al endeudamiento "que es lo que son los créditos ICO, y a tener que hacer ERTES, a diferencia de los países europeos, que recibieron ayudas directas, además de los ERTES". "Nuestro sector daba empleo a 150.000 personas, ahora se ha destruido un 20% de ese empleo, es decir, 30.000 empleos destruidos del sector de las peluquerías", se lamenta.

Gimnasios: el 44% pueden quebrar

Un gimnasio cerrado OSCAR DEL POZO

Otro sector muy castigado económicamente por las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus es el de los gimnasios. Por ello, el fitness ultima una demanda colectiva contra el Gobierno y las Comunidades Autónomas por las pérdidas millonarias ocasionadas por la gestión de la Covid-19.

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID) pretende reclamar "los daños y perjuicios sufridos por el impacto de las medidas implementadas por las Administraciones Públicas frente a la Covid-19".

Un hombre se ejercita en un gimnasio con mascarilla. BIENVENIDO VELASCO / EFE

El sector del fitness, explican desde FNEID, se encuentra "en un momento crítico con pérdidas de facturación de más del 50%". Por ello, agregan, "se enfrenta a un escenario muy delicado mientras observa la inactividad de las administraciones".

De continuar así, el 44% de las empresas del sector del fitness se verán abocadas al cierre

Las empresas de gimnasios, denuncian, siguen a la espera de un plan de ayudas que contribuya a paliar el impacto económico del cierre prolongado de los centros y las limitaciones impuestas a su actividad. "De continuar así, el 44% de las empresas del sector se verán abocadas al cierre", alertan.

La instalaciones y centros deportivos han cerrado un 2020 devastador con unas pérdidas estimadas de 1.246 millones de euros.

Un tsunami en la hostelería: 400.000 empleados menos

Dos camareros durante una protesta de la hostelería el pasado mes de octubre en Girona. ACN

El sector más afectado por los efectos de la Covid-19 y la gestión política de la pandemia es el de la hostelería, que en el cuarto trimestre de 2020 perdió 400.000 empleos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Restaurantes, bares y cafeterías están sufriendo un fortísimo impacto económico por los confinamientos, restricciones, límite horarios y de aforo.

Desde Hostelería de España, que ha presentado numerosas demandas judiciales contra órdenes ministeriales, denuncian "la excesiva criminalización del sector y las medidas restrictivas que éste viene sufriendo en los últimos meses". En su opinión, todo ello les ha llevado a "una situación límite, pudiendo llegar a perderse un millón de empleos entre directos e indirectos y actualmente con más de 365.000 trabajadores en ERTE y un tercio de los locales abocados al cierre ante la falta de ayudas directas".

Pubs y discotecas, noqueados

Jna camarera limpiando la barra de una discoteca. ACN

Dentro de los sectores más golpeados por los efectos del coronavirus está el del ocio nocturno. Pubs y discotecas tienen prácticamente prohibido abrir desde mediados de marzo de 2020, cuando el Gobierno decretó el Estado de Alarma. Ramón Mas, presidente de España de Noche, ha denunciado a este periódico que "cada día cierran 200 bares de copas y discotecas".

Desde España de Noche denuncian que las empresas del ocio nocturno y los espectáculos tienen 150 millones de euros de gastos fijos mensuales (ya que tienen que pagar los alquileres) prácticamente sin ningún tipo de ingresos. Por ello, calculan en 140.000 los empleos destruidos en 2020 y prevén el cierre del 95% del sector en la primavera de este año 2021 "si no se aprueba un verdadero plan de choque por parte del Gobierno", recalca Ramón Mas.

Manifestación de hosteleros y ocio nocturno EUROPA PRESS - Archivo

El presidente de España de Noche considera que con los ERTE y los créditos ICO no se solucionan los problemas. "Los créditos ICO tienen que avalarlos las empresas del sector y los ERTE impiden poder hacer ajustes durante 6 meses y encima se van acumulando. Ahora no se puede despedir a nadie durante 18 meses porque llevamos 3 ERTE. El problema es que si tengo una discoteca cerrada desde hace un año porque me obligan no me pueden obligar también a tener una plantilla diseñada para la clientela que teníamos antes del coronavirus, cuando no hay turistas", explica el empresario del ocio nocturno.

Por todo ello, Ramón Mas reclama a los gobiernos "ayudas directas" para evitar la ruina total del sector. En ese sentido, indica que "sí existen algunas ayudas por parte de las CCAA, pero son muy arbitrarias e incongruentes, van desde los poco más de 1.000 euros de Andalucía o Baleares, hasta los 20.000 de Cataluña".

Además, el presidente de España de Noche también denuncia que "hay muchos ayuntamientos que están cobrando el IAE en base a los ingresos de los años anteriores, cuando llevamos un año sin poder abrir, es de locos".

Preguntado por el riesgo de contagios en estos centros, así como las imágenes de jóvenes bailando sin mascarillas en algunas discotecas, Ramón Mas afirma que el sector cumple en general las normas impuestas por las autoridades sanitarias, aunque admite que "hay algunos empresarios que no, lo que hace un daño enorme al resto".

El presidente de España de Noche, no obstante, aboga por hacer test de antígenos rápidos en los accesos para asegurarse de que "todo el que entra en la discoteca está libre de coronavirus". Pero lo que no podemos, dice, es "tener al sector eternamente cerrado y sin dar ayudas económicas porque eso es insostenible, es la ruina total".