Carmona y otros seis municipios de Sevilla se suman desde este sábado al confinamiento perimetral

El listado de municipios de la provincia de Sevilla confinados perimetralmente y con su actividad no esencial cerrada no deja de aumentar cada semana. No en vano, casi nueve de cada diez sevillanos no podrán entrar ni salir de su localidad sin una causa justificada a partir de mañana, cuando a los pueblos ya afectados por las restricciones se sumen los nuevos que este jueves señaló el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto en base a su tasa de incidencia.

En total, son siete los nuevos municipios que también estarán confinados perimetralmente desde la próxima medianoche, al haber superado la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Se trata de Alcalá del Río (517), Alcolea del Río (567,7), Brenes (560), Carmona (568,8), Cazalla de la Sierra (512,4), Los Corrales (634,8) y Olivares (559,9).

Entre las localidades que ya estaban cerradas, Castilleja de Guzmán, Gerena, Gines, Isla Mayor, Lora de Estepa, Peñaflor y Umbrete han presentado una tasa por debajo de los 500 casos, pero tendrán que seguir confinados hasta cumplir el plazo de los 14 días establecido por la Consejería de Salud. Se prevé que Umbrete y Lora sean los primeros en reabrir al cumplir este sábado 30 las dos semanas de rigor.

Más de mil casos

Ninguno de estos nuevos pueblos ha presentado una tasa por encima del millar de casos. Sin embargo, Villaverde del Río, cerrado desde el miércoles con una incidencia de 729,1 casos, ha alcanzado los 1.007,4, de manera que se suma a los 21 municipios que, además de estar cerrados, tienen la obligación de clausurar toda la actividad que no sea esencial. En el caso de El Garrobo, Osuna, La Puebla de los Infantes y Santiponce, la tasa ha descendido de los mil casos, pero también tendrán que seguir cumpliendo el cierre de los negocios no esenciales hasta que pasen los 14 días.

Por tanto, y después de la última actualización, a partir del sábado habrá un total de 66 municipios en la provincia de Sevilla cuyos vecinos no podrán entrar ni salir salvo para las excepciones regladas, como ir al trabajo, a estudiar o al médico, cuidar a personas mayores, renovar permisos o documentación oficial o ir al veterinario por motivos de urgencia. Esto supone el 62,2% de los 106 pueblos de la provincia y afecta a un total de 1.688.142 habitantes, es decir, el 86,5% del total de la provincia. De las 66 localidades, 44 solo estarán cerradas y otras 22 tendrán, además, la actividad no esencial clausurada.

Respecto a las capitales de provincia, las ocho presentan una tasa superior a los 500 casos, mientras que la ciudad de Almería continúa con más de un millar, por lo que el comercio y la hostelería seguirán cerrados. Cádiz y Málaga superan los 900 casos; Córdoba, Granada, Huelva y Jaén se sitúan entre los 800 y los 900; y Sevilla capital es la que tiene la incidencia más baja (626,4).

Su alcalde, Juan Espadas, destacó que la tendencia en la ciudad se está "estabilizando", aunque llamó a "no bajar la guardia" y a ser "muy exigentes con el uso de la mascarilla", y alertó de que "ahora es el momento de la contención y de evitar actividades que no sean esenciales".

De hecho, este mismo jueves la Junta ha decidido activar el Plan 7.500 en los hospitales, aprobado el pasado martes, al dar por hecho que este viernes se superarán los 4.500 ingresos por coronavirus en la comunidad –la cifra este jueves ascendió a 4.417–. "Auguro diez o doce días muy duros", dijo el presidente, Juanma Moreno, respecto a las hospitalizaciones. El plan supone incrementar el número de camas en los centros sanitarios, así como "la contratación de todo el personal sanitario que sea necesario", aseguró el portavoz de la Junta, Elías Bendodo. "Presupuesto tenemos, lo que nos hace falta es que haya personal, porque las bolsas de trabajadores de la sanidad se nos han agotado y estamos tirando de todos los recursos que podemos", afirmó.