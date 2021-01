¿Dónde hay más terremotos en España? ¿Pueden ser peligrosos? Estas son las zonas de mayor riesgo sísmico

Granada vivió la noche del martes al miércoles múltiples terremotos de distintas magnitudes y obligó a la gente a salir a las calles. "No hemos dormido en toda la noche por el miedo a más terremotos", cuentan los vecinos de esta provincia. Y es que el hecho de que no podemos prever cuándo se van a producir dichos temblores genera cierta incertidumbre en los ciudadanos.

En España se producen "miles de millones terremotos al año" pero son pocos los que se dejan sentir. Se trata de una actividad natural y es bueno que se produzcan pequeños seísmos para evitar que se acumule la "energía y desemboque en un terremoto mayor".

"Esa es la buena noticia de lo que está pasando en Granada", señala el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), Manuel Regueiro, en una conversación con este diario. "El 90 por ciento de los terremotos no los siente la gente. La máquina lo recoge y es una cosa continúa", explica.

¿Por qué no los sentimos? Los terremotos se producen por "la colisión entre la placa africana y la euroasiática que está empujando y empuja unos milímetros al año" -esto hace que no lo notemos-. Después esa colisión "genera una acumulación de energía y cuando esa energía se libera se produce el terremoto.

Por eso, "los geólogos saben dónde se van a producir gracias los mapas de riesgo, estudios de peligrosidad y a la serie histórica pero no saben cuándo se van a producir", aclara el geólogo.

¿Cuáles son las zonas de más peligro sísmico?

El experto señala a las Cordilleras Béticas como la franja donde están las zonas con más terremotos. Esta zona incluye el sur de Andalucía, Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana: con las provincias Málaga, Granada, Almería, Huelva, Cádiz, Murcia y Alicante como los principales focos de peligro de seísmos en España.

El mapa del Instituto Geográfico Nacional recoge estas zonas como las de mayor peligrosidad sísmica ya que son las regiones españolas más próximas al límite entre "las placas tectónicas euroasiática y africana". "Es donde se producen los seísmos destructivos", añade.

La segunda zona que supone cierto riesgo es la de los Pirineos. La cordillera pirenaica es la segunda región con más sismos de la Península Ibérica y se debe a la colisión de dos placas tectónicas, la ibérica y la europea.

Por último, también está la mayor parte del contorno mediterráneo y parte de Galicia por una serie de fallas, pero no son grandes fallas para que ocurran seísmos catastróficos. Sin embargo, destaca Regueiro, no existe riesgo de "terremotos destructivos en estas zonas".

Mapa de la peligrosidad sísmica en España. 20minutos

Zonas con más peligro de terremotos en España. INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

¿Qué se puede mejorar?

Regueiro recuerda que en 1884 se produjo un "terremoto bastante menor que el mayor que ha habido ahora en la zona de Granada". Exactamente fue en Arenas del Rey, que causó daños en 106 poblaciones, en 39 de las cuales fueron muy graves, quedando "completamente destruidas". Además, Arenas del Rey y Ventas de Zafarraya tuvieron que ser "reconstruidas". En esa seísmo murieron 1.200 personas y hubo unos 1.500 heridos y grandes destrozos.

Sin embargo, en esa época el país no estaba preparado para seísmos. El experto pone el foco en la importancia de la norma sismorresistente porque no podemos "predecir los terremotos". En España -a diferencia por ejemplo de países no desarrollados- hay un buen plan, pero insiste en que hay que actualizar y mejorar la normativa sismorresistente.

Entre otros aspectos, destaca lo fundamental que es mejorar la protección de los edificios frente a los seísmos y exigir que se cumpla la ley del suelo -no construir en zonas de riesgo-. Estas medidas son recogidas en un decálogo realizado en 2011 por el Colegio de Geólogos para minimizar los riesgos

También insiste en que la prevención es el camino y pide inversión para la investigación. "Son necesarios más fondos para mejorar la investigación geológica de los terremotos en España", añade.