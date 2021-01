Los expertos prevén que el 'enjambre sísmico' de Granada continúe: "No se puede descartar un terremoto mayor"

Casi medio centenar de terremotos -49 hasta las 13.30 de este miércoles- de magnitudes entre 1,5 y 4,5 se han registrado en Granada y su área metropolitana desde las 21.00 horas de este martes y durante toda esta noche. Un 'enjambre sísmico' lo llaman los expertos, que esperan que continúe durante unos "días, semanas o incluso meses", pero que vaya a menos, con temblores "de menor magnitud y más espaciados en el tiempo". Si bien apuntan que históricamente ha habido terremotos más virulentos en la zona, por lo que "no se puede descartar un terremoto de mayor magnitud".

Desde Red Sísmica Nacional, dependiente del Instituto Geográfico Nacional (IGN), recalcan que "no se puede predecir" lo que pasará en los próximos días, pues los terremotos no se prevén -"no hay ninguna agencia que pueda predecirlos"-, si bien explican que la teoría indica que esta cadena de temblores, que ha llevado a los vecinos a pasar la noche en la calle por el miedo, continúe durante "los próximos días", afirma un sismólogo del IGN, que no se arriesga a concretar el número de días "porque seguro que me voy a equivocar".

Al mismo tiempo, recuerdan los expertos la serie sísmica registrada en Torreperogil (Jaén), que se prolongó entre el 1 de enero de 2012 y el 17 de diciembre de 2012, según los datos del Instituto Andaluz de Geofísica, y cuando la magnitud máxima registrada fue de 3,5.

Los expertos se refieren a lo que se está viviendo en la cuenca de Granada como a un 'enjambre sísmico', esto es, cuando "no hay un terremoto principal con réplicas sino una serie de muchos terremotos en un tiempo concreto que puede ser días, semanas o incluso meses. Lo normal es que no haya uno que destaca respecto al resto, pero esto es lo que conocemos, no podemos predecir los terremotos", ha explicado el investigador del Instituto Andaluz de Geofísica, José Morales Soto, en declaraciones a la Cadena Ser.

Desde Red Sísmica Nacional señalan que esta noche la situación "ha empeorado" en tanto en cuanto que se ha vivido un terremoto de magnitud 4,5, mayor -aunque poco- que el de magnitud 4,4 registrado el pasado sábado 23 de enero. Desde entonces, el IGM ha contabilizado ya 310 terremotos, 8 de ellos de magnitud superior a 3. Y desde el 1 de diciembre suman ya 416, según el último informe actualizado este miércoles.

A fallas pequeñas, magnitudes bajas

"Lo normal es que vayan a menor magnitud y más espaciados en el tiempo, pero eso es la teoría. Después del de hoy (por este miércoles), lo normal sería volver a tener terremotos más pequeños y más espaciados. Pero a nivel histórico sí se han dado (terremotos mayores) y por tanto no se pueden descartar. La zona de Granada tiene fallas que podrían causar magnitudes de aproximadamente 6, y a nivel histórico hay ejemplos de temblores mayores", señalan desde el IGN.

En la misma línea se ha pronunciado la catedrática de Geodinámica de la Universidad de Granada y experta en terremotos Ana Crespo Blanc, que ha explicado a EFE que la magnitud de los seísmos está vinculada a la longitud de la falla, que en Granada es de solo 20 kilómetros, lo que hace improbable temblores más fuertes que los registrados en las últimas horas.

Crespo Blanc, investigadora del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra desde hace tres décadas y experta en movimientos sísmicos, ha explicado que la sucesión de temblores que afectan a la Vega de Granada desde el pasado sábado son "algo totalmente normal".

La serie de terremotos registrada durante la pasada noche y madrugada en la provincia de Granada, con un seísmo principal de magnitud 4,5 en la escala Richter y epicentro en Santa Fe, ha provocado diversas incidencias por caídas de elementos, desprendimientos y grietas, la mayor parte en viviendas de Granada, Atarfe, Santa Fe y Maracena, sin que consten heridos. Emergencias 112 Andalucía ha gestionado durante la pasada noche y madrugada más de medio millar de llamadas relacionadas con los temblores, de las que en 15 de ellas se han constatado daños por caídas de elementos, desprendimientos y grietas. La serie de terremotos registrada durante la pasada noche y madrugada en la provincia de Granada ha provocado diversas incidencias.

Desde Red Sísmica Nacional han organizado este miércoles un encuentro con los usuarios a través de Instagram para resolver las dudas e inquietudes de los vecinos. La ingeniera geográfica del IGN Beatriz Gaite que ha ofrecido la charla ha recordado que Granada es "una de las zonas con mayor peligrosidad de toda España" y, por lo tanto, "no se puede descartar que no ocurra un terremoto de mayor magnitud".

De hecho, el seísmo más antiguo del que se tiene constancia en el IGN ocurrió en 1431 al sur de Granada, con una intensidad macrosísmica de VIII-IX y produciendo grandes daños en la Alhambra, y el más virulento fue el de 1884 en Arenas del Rey, que alcanzó una intensidad de IX-X y causó 839 víctimas mortales.

Qué hacer antes, durante y después del terremoto

"Lo importante es saber qué hacer en caso de terremoto", ha indicado Gaite. Antes del mismo hay que estar preparado: "Sujetar los objetos altos en casa que puedan caerse ante una vibración, tener linternas, botiquín, radio, y un silbato si nos quedamos atrapados".

Durante el temblor es importante "protegerse, estar en una zona segura como bajo una mesa robusta o el marco de una puerta". Además, "es conveniente salir a la calle de forma segura y permanecer en un espacio abierto donde no nos pueda caer nada", ha continuado la ingeniera.

Después del terremoto, "si hay desperfectos en el edificio, hay que cerrar el gas por si hubiera fuga y no regresar al interior de las casas si hay daños", ha agregado la experta del IGN.

Diferencia entre magnitud e intensidad

La investigadora, que ha pedido "estar en alerta pero sin pánico", ha recordado asimismo la diferencia entre la intensidad de un terremoto, que se categoriza en una escala de va del uno al doce y se indica en números romanos, y que son "los efectos que ha tenido el temblor en objetos, edificios y personas", y la magnitud, que se refiere a "la energía que ha liberado el terremoto".

Preguntada Gaite por si es posible que cuanto más tiempo pase entre seísmo y seísmo, de mayor magnitud sea el siguiente temblor, la sismóloga del IGN ha respondido que "no es así" y ha insistido en que "no se pueden predecir" los temblores.