PSOE y Unidas Podemos llaman a Rajoy, Bárcenas, Cospedal y Fernández Díaz a declarar en el Congreso por 'Kitchen'

PSOE y Unidas Podemos registraron este miércoles sus peticiones de comparecencia para la comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Kitchen. Y ambos han llamado a declarar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, así como a dos de sus exministros supuestamente implicados en la trama corrupta: María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz. Además, ambas formaciones también quieren que comparezca en la comisión el extesorero del PP Luis Bárcenas, actualmente en prisión.

Salvo sorpresa, estas comparecencias serán aprobadas gracias a la mayoría que tienen ambas formaciones en la Cámara Baja junto a sus aliados. También se llamará al ex director general de la Policía durante el Gobierno de Rajoy, Ignacio Cosidó, así como a uno de los policías imputados por la justicia, el inspector José Ángel Fuentes Gago. La esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, es otra de las personas que PSOE y Unidas Podemos quieren que declare, un grupo en el que también está el marido de Cospedal, el exdirigente del PP Ignacio López del Hierro.

Unidas Podemos, por su parte, también ha solicitado en solitario que comparezcan en la comisión la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría; el general Félix Sanz Roldán, antiguo director del CNI; y el director de Ok Diario, Eduardo Inda. No obstante, estas comparecencias tienen muchas menos opciones de ser aprobadas, ya que no cuentan con la aprobación del PSOE.

Tampoco parece probable que tenga que acudir a declarar en la comisión parlamentaria el excomisario José Manuel Villarejo, pese a que tanto Unidas Podemos como el PP lo han incluido en su lista de comparecientes. El PSOE se ha negado a pedir su declaración, y muy probablemente será la lista de los socialistas la que finalmente se apruebe. No obstante, fuentes parlamentarias explican que en cualquier momento se puede volver a solicitar la comparecencia de Villarejo, por lo que su nombre no está del todo descartado.

Los populares, no obstante, quieren llamar también a declarar a algunas de las víctimas del supuesto espionaje a rivales políticos, como el vicepresidente segundo Pablo Iglesias. Y han registrado también la solicitud para que comparezcan en la comisión de investigación los actuales ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, así como la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el exjuez Baltasar Garzón o los abogados de Podemos Marta Flor y José Manuel Calvente (este último ya despedido).

