El Gobierno prorroga este martes hasta mayo los ERTE, la prestación a autónomos y la moratoria de alquileres 

Tres importantes instrumentos para sostener la supervivencia de empresas y el salario de los trabajadores durante la pandemia quedarán hoy garantizados hasta que se levante el estado de alarma, más allá del 9 de mayo. El Consejo de Ministros aprueba este martes la prórroga de los ERTE, de la prestación extraordinaria para autónomos y de las ayudas al alquiler hasta el 31 de mayo. En los tres casos, los apoyos vigentes expiraban el 31 de enero.

Las condiciones de los ERTE motivados por la Covid se mantendrán prácticamente igual a las actuales, de manera que el Estado seguirá corriendo con el salario y parte de las cotizaciones sociales de los trabajadores que se vean obligados a parar debido a la pandemia.

El acuerdo que alcanzaron la semana pasada Trabajo, empresarios y sindicatos incluye algunas modificaciones técnicas pero no la novedad por la que la CEOE peleó sin éxito hasta el último momento para recortar las medidas de prohibición del despido, que seguirá siendo no posible hasta seis meses después de terminado el ERTE y obliga a las empresas a devolver todas las exenciones fiscales en caso de no cumplirlo.

El Consejo de Ministros también refrendará el acuerdo entre el Ministerio de Seguridad Social y las tres principales asociaciones de autónomos -ATA, UATAE y UPTA- para extender también hasta el 31 de mayo la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores por cuenta propia.

También en este caso el sistema se mantendrá como hasta ahora aunque con algunos cambios que, a juicio de las dos partes de la negociación, "mejoran" el actual, para empezar, porque el Gobierno se compromete a suspender hasta final de mayo la subida de la cuota de autónomos prevista para 2021.

Además, se reduce el umbral de caída de ingresos a partir del cual los trabajadores por cuenta propia podrán acogerse al cese de actividad extraordinario, que será del 50% y no del 75, los autónomos no tendrán que haberse acogido al cese de actividad entre marzo y junio para poder hacerlo a partir de ahora y se eliminan trabas de acceso a la ayuda a los autónomos de temporada.

En tercer lugar, el Consejo de Ministros prorrogará también la prórroga automática de los contratos de arrendamiento que terminen durante la pandemia y los créditos al 0% para familias vulnerables que no puedan hacer frente al pago del alquiler. Asimismo, se extenderá la posibilidad de solicitar un aplazamiento de la cuota si el casero es una empresa o un gran propietario.