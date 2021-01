El PSOE lanza un órdago a Unidas Podemos y presenta en solitario su 'ley Zerolo' de igualdad

Nuevo desencuentro en la cada vez más abultada lista de choques que suman PSOE y Unidas Podemos. Este jueves, los socialistas presentaron en solitario en el Congreso una proposición de ley que, según estaba pactado, iban a registrar conjuntamente ambos grupos: la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Y este movimiento unilateral ha provocado un intenso malestar en Unidas Podemos, mientras el PSOE se defiende asegurando que han sido los morados quienes no han querido ceñirse a los plazos pactados.

Los socialistas presentaron la iniciativa este jueves a eso de las 12.30, e inmediatamente desplegaron un intenso dispositivo comunicativo para difundir la que han bautizado como ‘ley Zerolo’, en homenaje al fallecido activista LGTBI y dirigente del PSOE. Durante las siguientes horas, el partido difundió un vídeo y varios mensajes en Twitter sobre la propuesta sin mencionar para nada a su socio de Gobierno, y la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, se enorgulleció públicamente de una norma que calificó de "nuestra", de los socialistas.

"Caminar hacia adelante mirando hacia el futuro".

- 𝘗𝘦𝘥𝘳𝘰 𝘡𝘦𝘳𝘰𝘭𝘰-



Sobre estos ideales nace la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación: Igualdad, no discriminación, cohesión ciudadana y ➕ justicia social para todas y todos.



✊🏾🌹

#LeyZerolopic.twitter.com/VyepQojqPU — PSOE (@PSOE) January 21, 2021

Fuentes de Unidas Podemos no ocultan su enfado por haber sido obviados por el PSOE. "Se ha registrado sin contar con el socio de Gobierno ni con el Ministerio de Igualdad, que es el competente en la materia", denuncian los morados, que aseguran que el movimiento unilateral ha sido una "sorpresa".

La historia que cuentan ambos partidos parte del mismo punto, pero diverge al final. PSOE y Unidas Podemos coinciden en que estaba pactado que la proposición de ley se presentara conjuntamente, y también en que se acordó que fueran los grupos parlamentarios y no el Gobierno los que la negociaran y elaboraran. Esas negociaciones, de hecho, ya estaban teniendo lugar desde hace varios meses, según coinciden fuentes de los dos partidos, y en ellas se estaban intercambiando propuestas entre los grupos parlamentarios y también con Igualdad.

La negociación seguía en marcha

Es a partir de aquí cuando las versiones se contradicen. Los socialistas aseguran que el acuerdo contemplaba que la ley se presentara con el tiempo suficiente para que su tramitación comenzara antes de marzo, y sostienen que, para que diera tiempo, debía registrarse ya. Fuentes del PSOE admiten que la negociación aún no había terminado, pero aseguran que informaron a Unidas Podemos de su intención de no retrasar más el registro –llevan, dicen, "11 años" dilatándolo– y sostienen que han sido los morados los que no han querido sumarse.

Por su parte, Unidas Podemos afirma que los "detalles" del texto se estaban "ultimando", dice que era "inminente" que la norma se presentara "conjuntamente" y hace hincapié en que la negociación –y en esto coincide con el PSOE– seguía en marcha. Los morados, además, denuncian que en el texto presentado por el PSOE no están la mayor parte de las aportaciones que habían propuesto en estas conversaciones y habían pactado con los socialistas, un extremo que estos niegan.

Con este movimiento, el PSOE torpedea los planes de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de abanderar la presentación de un "paquete legislativo antidiscriminatorio" completo. La idea de Unidas Podemos era que la Ley de Igualdad de Trato fuera acompañada de la Ley LGTBI y de la Ley Trans, una norma esta última que genera importantes diferencias con un sector de los socialistas.