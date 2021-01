Illa abre consultas con las comunidades sobre la posibilidad de ampliar el horario del toque de queda

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya consulta con las comunidades autónomas la posibilidad de modificar el estado de alarma para ampliar las horas del toque de queda nocturno. Después de un fin de semana de conversaciones entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, algunas comunidades esperan que este miércoles pueda tomarse alguna decisión en el Consejo Interterritorial de Sanidad que 'legalizaría' la decisión que ha tomado Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20 horas, que el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Castilla-La Mancha también pide poder hacerlo.

En una entrevista en La Sexta, Illa ha revelado que este fin de semana emprendió una "ronda de consultas informales" con las comunidades para buscar maneras de "mejorar" las herramientas que tienen los gobiernos autónomos en sus manos para afrontar la pandemia. Entre ellas, la duración del toque de queda, que Castilla y León decidió ampliar hasta las 20 horas, más allá de lo que dicta la ley en estos momentos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page también se ha mostrado favorable a una medida así y ha pedido este lunes al Gobierno que lo permita.

Illa no ha querido anticipar la decisión sobre si permitirá o no una medida que obliga a los ciudadanos a encerrarse en sus casas entre tres o cuatro horas antes de lo previsto actualmente. Sí ha dicho que cualquier medida debe hacerse "bien", "todos juntos" y con "las máximas garantías".

"No hay ninguna cerrazón, ninguna negativa a escuchar las medidas, las vamos a valorar", ha añadido Illa, que ha vuelto a rechazar decretar un confinamiento domiciliario como el de marzo.

Por consenso

A primera hora de este lunes, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha trasladado una eventual decisión sobre ampliar el toque de queda al Consejo Interministerial de Sanidad, que cada miércoles reúne a estos dos ministros y los consejeros autonómicos de Sanidad.

Darias ha indicado que cualquier decisión tiene que producirse por "consenso", algo que también piden las comunidades socialistas, que haya una estrategia "coordinada" y siguiendo la ley.

El viernes pasado, Castilla y León decidió saltársela para decretar un toque de queda más amplio al que contempla el decreto de estado de alarma -de 23 a 6 horas, con una horquilla de una hora para adelantarlo o atrasarlo- ,que el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Hasta que dictamine, se da la paradoja de que también el Gobierno central hace cumplir una medida que considera que no está en línea con la ley. Así, la Delegación del Gobierno en Castilla y León vigila que se cumpla el toque de queda a las 20 horas e Illa ha indicado este lunes que, hasta que no haya una resolución del Constitucional, este es el que vale, porque es el que han dictado las autoridades sanitarias, en este caso las de castellanoleonesas. "Hasta que no se haya pronunciado el Tribunal Constitucional, lo que ha dictado la autoridad sanitaria es lo que debe cumplirse", ha dicho.

En plena tercera ola y con los contagios sin parar de aumentar, la posición del Gobierno central se mantiene en que las comunidades tienen un amplio catálogo de medidas y restricciones que tomar, que ya funcionaron en la segunda ola y que el ministro se ha mostrado convencido de que también servirán para doblegar la curva en esta tercera ola. Además de medidas como las que está tomando los gobiernos autonómicos, Illa ha incidido en que hace falta que los ciudadanos las cumplan y también "tiempo" para ver si surten efecto.