Cvirus.- Cantó (Cs) exigeix a Puig que comparega en la Diputació Permanent per a explicar l'evolució de la pandèmia

"Totes les dades indiquen que la situació sanitària que està complicant a un ritme vertiginós i que pot ser encara pitjor d'ací a la fi de mes", ha subratllat Cantó en comunicat.

El dirigent de Cs considera "urgent" que Puig "done explicacions clares sobre les mesures a adoptar per a evitar més problemes, com les aglomeracions que s'han pogut veure en alguns punts, i sobre com se'n va a impedir que els hospitals valencians tornen a estar faltats de llits i amb les UCI col·lapsades". A més, el líder de Cs ha manifestat la seua "preocupació" per una campanya de vacunació "que està sent un fiasco".

"Volem conéixer les dades exactes i tots els detalls del procés que està duent a terme la Conselleria de Sanitat, qual és el nombre real de valencians vacunats fins al moment, què s'està fent per a millorar eixes dades, i, sobretot, per què no s'està vacunant a més persones en tota la Comunitat Valenciana", ha declarat Cantó, després d'exigir també la compareixença de la consellera del ram, Ana Barceló, en Diputació Permanent referent a aquest assumpte.