Miguel Monsoriu reparte nueve millones del Cuponazo de la ONCE en Valencia

ONCE

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 9.475.000 euros en Valencia en 20 cupones premiados, uno de ellos con los nueve millones del Cuponazo, y 19 cupones más, agraciados con 25.000 euros cada uno en el sorteo del viernes, 1 de enero.

El vendedor de la ONCE Miguel Monsoriu Gimeno es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Valencia con el Cuponazo que ha dejado esos 9.475.000 euros en la ciudad, y que ha hecho que los ganadores empiecen con muy buen pie el año nuevo.

Monsoriu lleva ocho años como vendedor de la ONCE y tiene su punto de venta en el puerto de Valencia, sus alrededores y en las oficinas de la Autoridad Portuaria. Entre sus clientes se encuentran camioneros, cargadores, personal del puerto y también los bares de la zona. Parte del premio lo ha dejado en el bar El Marítimo, en la zona de Transmediterránea. Precisamente le ha llamado el encargado de dicho bar para decirle: "Ya la has vuelto a liar", ya que hace poco repartió un premio del Cupón Diario, según informa la ONCE.

Miguel Monsoriu está "muy contento por mis clientes. Los cupones premiados los he vendido entre el bar y cupón a cupón". Miguel fue electricista en el puerto, posteriormente cargador y amarrador de barcos, hasta que una lesión le acarreó graves problemas de espalada. Desde hace ocho años lleva la ilusión de la ONCE a sus clientes.

El Cuponazo de la ONCE del primer día del año 2021 también ha repartido premios en Andalucía, Aragón y La Rioja.