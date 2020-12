Illa, tras el inicio de la vacunación en España: "No podemos relajarnos los meses que vienen"

"Nuestra hoja de ruta es clara: estamos ante el principio del fin. El fin es inmunizar a todos los españoles, derrotar al virus. Ese es el objetivo número uno del gobierno de España", ha manifestado Salvador Illa en una rueda de prensa este domingo tras haberse inyectado las primeras vacunas contra el coronavirus en España.

"Todas las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, han recibido las dosis y empezado el proceso de vacunación, excepto Canarias que tiene previsto iniciarlo a las 14.00 horas, y Baleares, que tiene previsto iniciarlo a las 16.00 horas", ha confirmado el ministro.

"Dos millones y medio de personas serán vacunadas en la primera etapa. A partir de entonces, en torno a los meses de mayo o junio estarán vacunadas 20 millones de personas", aseguraba. "Los ciudadanos van a recibir una citación, según el grupo de riesgo al que pertenecen, para acudir al centro de salud. Es voluntaria y gratuita".

"Quiero dar las gracias a la ciencia, por haber descubierto en un tiempo récord varias vacunas, y a la industria, por haber desplegado todas sus capacidades para poder producir a la mayor brevedad el mayor número posible de viales", ha expresado.

"El 22 de septiembre se iniciaron los planes para poner en marcha el plan de vacunación", ha afirmado, queriendo recalcar el "papel fundamental" y su agradecimiento a los responsables de las comunidades autónomas que han participado en estas reuniones para que la llegada de la vacuna fuera posible.

"Quedan todavía meses por delante que no van a ser sencillos", advertía. "No hay que bajar la guardia en estos días de Navidad en particular. Es un día de esperanza en España y en Europa, pero no podemos relajar las medidas durante los meses que quedan".

Las personas que reciban a partir de este domingo la vacuna, tendrán que inyectarse también otra dosis dentro de 21 días. "Solo después de recibir la segunda dosis van a estar inmunizadas, es decir, a los 28 días", ha afirmado.