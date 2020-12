Un total de 18 alumnos y 13 profesores de UMA, seleccionados para el primer hub de innovación virtual europeo

Un total de 18 estudiantes y 13 profesores de la Universidad de Málaga (UMA) han sido seleccionados para formar parte del 'Primer Hub de Innovación Virtual Europeo' promovido por Imfahe (International Mentoring Foundation For The Advancement Of Higher Education), en cuyo programa ha participado el Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech por quinto año consecutivo.