El PSOE defiende su pacto de Presupuesto con Bildu aunque Otegi volverá a ser juzgado por pertenencia a ETA

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha mantenido por bueno este lunes el acuerdo del Gobierno para que Bildu apoyara los Presupuestos, a pesar de que el líder de esta formación, Arnaldo Otegi, volverá a ser juzgado por pertenencia a ETA después de que el Tribunal Supremo haya ordenado repetir el juicio por el llamado 'caso Bataragune'.

"Los acuerdos a que se ha llegado con Bildu se han referido a cuestiones estrictamente de Presupuestos", ha dicho Ábalos, que ha negado que haya pactos de otra naturaleza y ha establecido la diferencia entre "el grupo parlamentario" de Bildu y Otegi, a quien ha atribuido una presunta responsabilidad que, ha dicho, sería "personal", de modo que no debería afectar a su partido.

"Bildu representa al grupo parlamentario", ha apuntado y ha añadido que "una cosa es lo que afecte a la persona y otra, al grupo, siempre y cuando el grupo parlamentario asuma y respete el marco constitucional y, por tanto, la legalidad".

De hecho, Ábalos ha apuntado que la repetición del juicio a Otegi es "la mayor claridad" de que el acuerdo entre el Gobierno y Bildu para los Presupuestos no supone "ningún blanqueo" para sus responsables.

"Este debate parlamentario sobre los Presupuestos no implica que no tengan que responder de aquello de lo que tengan que responder ante la justicia, esta es la mayor claridad de que no implica ningún blanqueo", ha dicho.