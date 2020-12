El presidente de la Asociación Española de Vacunología responde al doctor Cavadas: "Puede que no esté curtido"

"Es un cirujano magnífico, pero en vacunas puede que no esté curtido". Esta es la respuesta que el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós José García Rojas, ha pronunciado al ser preguntado por las declaraciones que hace dos meses realizó el prestigioso cirujano Pedro Cavadas, que afirmó que no creía que las vacunas contra la Covid-19 fueran efectivas antes de dos años.

"Es metafísicamente imposible que haya una vacuna testada como Dios manda, eso, son años, no meses", señaló el doctor durante una entrevista en el programa El hormiguero de Antena 3. "Que una vacuna entre en Fase 3 significa que hay alguna posibilidad que, en unos años, sea eficaz y segura. Si queremos algo rápido, hay que aceptar que no será tan seguro", añadió Cavadas, ya que "una vacuna segura y testada pasado mañana, no se puede".

Ahora, el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós José García Rojas, al ser preguntado por estas declaraciones en Canarias Radio, recogidas en la Cadena Ser, ha considerado que "Pedro Cavadas es un cirujano plástico magnífico, uno de los grandes genios de la cirugía plástica de este país, pero posiblemente en el proceso de producción de una vacuna no esté tan curtido, así como yo no tengo ni idea de lo que es la cirugía plástica".

García Rojas ha asegurado que se están cumpliendo todos los procesos de seguridad y supervisión en el desarrollo de las vacunas contra la Covid-19 y recalcó la transparencia en la producción: "Se han seguido las mismas fases exactas que en cualquier otra vacuna. Solamente que se han acelerado y se han superpuesto unas fases a otrasporque hay una necesidad de salud pública, pero todas las fases se han cumplido".

En octubre, el doctor Cavadas añadió que "la realidad es que, una vacuna, para que sea real, antes de un par de años no me la creo". "Una cosa es tener una segura y otra que hasta que esté vacunado un porcentaje de población mundial suficiente para decir que es normalidad, otro par de años...", expuso a Pablo Motos.

Ante estas palabras no solo se ha pronunciado García Rojas. También el doctor en Biomedicina especializado en Neurobiología Pablo Barrecheguren se lanzó a Twitter para dar su opinión acerca de lo dicho por Pedro Cavadas en El hormiguero. Lo hizo en octubre, cuando criticó que las palabras de Cavadas eran "irresponsables" y que "no se deberían permitir en televisión". "Lo que está haciendo Cavadas es especular delante de millones de personas sin saber los datos experimentales, y lo hace en una situación donde ya hay mucha gente que desconfía de la vacuna", agregó.