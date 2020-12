Así es el menú con el que Raquel Meroño ganó 'MasterChef Celebrity'

La actriz Raquel Meroñono solía cocinar antes de ir como concursante a MasterChef Celebrity, tal y como comentaban sus hijas en los vídeos de presentación, al inicio de esta edición.

Y de esa falta de experiencia ha pasado a preparar un menú de alta cocina que fue alabado por el jurado y por los chefs invitados a la final, Joan Roca y Ángel León y que le ha valido el título de ganadora de la edición.

"Muchas veces me han peguntado qué fue de mi vida una vez que me alejé de la televisión y hoy he querido contarlo a través de un menú y de una letra, la 'M' de Meroño", explicaba la concursante.

Su menú estaba compuesto por "productos de España mezclados con productos asiáticos", pues ella y sus hijas han vivido mucho tiempo en la isla de Bali (Indonesia).

El entrante se llamaba Aire del sur. Se trataba de una base de gelatina de tomate, con atún de almadraba como ingrediente principal, aire de tomate y atrezado con salicornio y flores.

"A simple vista entra por los ojos", dijo Pepe Rodríguez. "Perfecto, está muy bueno, todo lo que está en el plato tiene sentido, está muy bueno", dijo Joan Roca.

"Los atunes están felices de haber acabado en un plato tan bonito y elegante", opinó Ángel León. El jurado del programa también alabó el plato.

El plato principal se llamaba Al otro lado de la esfera, cuyo ingrediente principal era el solomillo de cerdo ibérico, cocinado a baja temperatura con cilantro, jengibre, lemongrass y curry. Le acompañaba un jugo y esferas de leche de coco.

"Es un viaje a Bali, está muy bien equilibrado", valoró Joan Roca. "Es un plato muy difícil que combina muchos sabores distintos", apreció Jordi Cruz.

El postre de Meroño resultó espectacular, pues era "un golpe visual, metáfora de cómo me he sentido estas semanas", decía mientras le prendía fuego a la base de su plato.

"Volvemos a Bali, a sus volcanes, con un postre aparentemente oscuro, pero las apariencias engañan, porque esconde grandes tesoros, sobre todo si trabajas a pico y pala", decía la actriz antes de coger un martillo y un cincel y quebrar el carbón de azúcar que recubría su postre, para descubrir un dulce de mango.

La actriz cogía ese producto y lo emplataba espolvoreándolo con polvo de panga, coco y texturas crujientes de cacao y lo acompañaba con rocas de saque y un "candy" de crema de cacahuete. El postre se llamaba Corazón de volcán.

"El postre es súper rico y tiene superpersonalidad", le dijo Jordi Cruz. "Es una locura, la verdad", valoró Ángel León. "Me parece un milagro", decía Samantha Vallejo-Nágera sobre la evolución de la concursante.