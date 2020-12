Así es el restaurante de Raquel Meroño, la ganadora de 'MasterChef Celebrity 5'

La actriz y empresaria, Raquel Meroño, se ha convertido en la ganadora de la quinta edición del programa de TVE, MasterChef Celebrity, tras enfrentarse a un duelo final con el humorista Florentino Fernández.

"Lo conseguí, lo conseguí, gracias por todo. Me he dado cuenta de lo fuerte que soy gracias a este programa. MasterChef es un regalo, es un premio con mi inicial", dijo emocionada sosteniendo el premio.

Esta edición ha sido del todo especial y una de las localizaciones donde se grabó uno de los programas del concurso fue el chiringuito de Tarifa (Cádiz) de la ganadora: Carbones 13. Sin duda, uno de los lugares favoritos de Raquel Meroño que fundó junto con su ex marido y padre de sus dos hijas, el empresario Santi Carbones.

Un espacio para relajarse y disfrutar de las puestas de sol

“La vida son etapas, y después de Al salir de clase seguí haciendo un par de series. Me quedé embarazada, muy deseado, muy buscado, y cuando eres madre te das cuenta que necesitas estabilidad. Yo ya no podía estar esperando a una llamada de teléfono. Sentí la necesidad de coger el dinerito que había ganado e invertirlo en algunos negocios que me diesen esa estabilidad”, contaba la actriz durante la emisión de este programa.

Este lugar situado en la playa de Los Lances se ha convertido en un espacio en el que pasar el verano con sus hijas. Es uno de los chiringuitos más visitados por celebrities que buscan disfrutar de días de playa, sol y surf durante los meses de verano, aunque también abre el resto del año.