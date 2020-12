Amaia Romero, en 'El hormiguero': "Después de pasar el coronavirus me sentí basura"

Amaia Romero y Alizz fueron los encargados de darle un toque musical este martes a El hormiguero, al que acudieron para presentar en el programa de Antena 3 el tema que han realizado juntos, El encuentro.

Tras comentar con Pablo Motos la ambientación del videoclip en la 'Ruta del bakalao' y recordar con el presentador como vivió aquella época, el valenciano quiso que su invitada le contara a los espectadores como había pasado el coronavirus.

"He estado sin gusto, sin olfato... pero gracias a Dios me ha vuelto porque odiaba no tener sabor y me daba asco la comida", comentó la ganadora de Operación Triunfo 2017. Su compañero añadió que "yo no lo he pasado, pero me gustaría vivir un día la sensación de que no me sepan las cosas".

Amaia contó que "era una cosa muy rara porque notaba la textura y la temperatura de la comida. Hice una prueba con mi compañera de piso: Me vendó los ojos y me dio una cosa para que la adivinara. Dije que era kétchup, pero se trataba de yogurt natural".

"Dudo si me ha vuelto o no, pero he dado negativo que ayer me hice la PCR", exclamó, pero Motos, muy serio, le contestó que "entonces aquí no entras. Todo el mundo, antes de venir, le hacemos un PCR". Y añadió que "sé hacerlos y me los hago a mí mismo".

El presentador también recordó que su invitada había hecho cuarentena: "Estuve diez días encerrada en casa y soy de las que se queda en el sofá relajadita. Es que días después de pasar la covid me sentí basura".

Los ojos de pescado, su plato favorito

La cantante también le contó a Motos que se le murió un pez que tenía en casa como mascota y "como no sabía qué hacer con él, si tirarlo al váter o a la papelera, terminé congelándolo. Lleva en mi congelador dos años".

Además, en la sección de Trancas y Barrancas también descubrió uno de sus platos favoritos: "Llevo comiendo desde pequeña ojos de pescado y mi padre siempre se los toma. Notas la textura como gelatinosa y saladita...". Mientras lo contaba, Motos no pudo evitar hacer gestos de repugnancia.