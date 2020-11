El Ministro de Justicia cierra el acuerdo con el PP para la renovación del CGPJ y señala que "solo falta hacerlo público"

Una de las polémicas que más revuelo ha generado en torno al gobierno de coalición, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), parece que está a punto de llegar a su fin. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dado por cerrado un acuerdo con el PP a falta de que este pacto se "exteriorice" y se haga público.

Tras dos años en los que el organismo ha permanecido en funciones, Campo, que ha participado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, ha destacado que "solo falta hacer público" el acuerdo de renovación y que, aunque desconoce el mecanismo para hacerlo, a él no le importaría que fuera con un rueda de prensa o de cualquier otro modo que eligiese el PP.

"Es poco lo que nos separa y mucho lo que nos une", ha añadido el titular de Justicia, tras subrayar algunas cuestiones que incluyen el mecanismo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces como dotar de mayor peso a la carrera judicial en la designación de vocales o la obligatoriedad de que un magistrado del Supremo no sea designado con menos de trece votos del consejo.

A juicio del ministro no es legítimo vetar a nadie como vocal. "No hay nadie que tenga el carné de autenticidad", ha dejado claro. Campo ha dicho que la propuesta del Gobierno de modificación en el sistema de elección está congelada y no retirada como solicita el PP, al que ha dicho que "no tiene sentido engancharse a clavos ardiendo".