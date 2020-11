VÍDEO | Polémica por una actuación de Mossos al disparar con una pistola Taser a una joven en Sabadell

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles a una joven tras reducirla con una pistola eléctrica tipo Taser frente a un centro médico de Sabadell (Barcelona), ha explicado la policía catalana a Europa Press.

Ocurrió sobre las 13 horas del miércoles cuando Paula, una paciente psiquiátrica de 26 años, tenía visita en el centro médico y "se puso nerviosa" porque su madre, que la acompañaba, no podía entrar al edificio por las restricciones por el coronavirus.

Atenció‼️



Aquesta actuació amb pistoles elèctriques taser de @mossos és molt preocupant i desproporcionada.



Si teniu informació de la situació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres 📲 saidavi@iridia.cat#StopTaserpic.twitter.com/lLkWqnichW — IRIDIA (@centre_IRIDIA) November 26, 2020

La joven supuestamente causó daños en las instalaciones y se enfrentó al personal sanitario, ante lo que se avisó a los Mossos, contra quienes adoptó "una actitud agresiva" y la redujeron con la pistola Taser, según la versión del cuerpo policial. Algunos de los presentes grabaron la actuación policial con sus teléfonos móviles. El vídeo ha sido compartido y debatido a través de las redes sociales.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la trasladó a un centro hospitalario y fue detenida por un presunto delito atentado a dos agentes, que tuvieron lesiones leves, y un presunto delito de daños contra las instalaciones. La joven pasó la noche en el calabozo.

Paula: "Le di una patada en defensa propia"

En declaraciones a TV3, Paula ha explicado que interpondrá una denuncia contra el agente que la disparó. Ella asegura que solo agredió al policía cuando ya le habían disparado con la Taser: "Yo le di una patada al policía y se ve en el vídeo, pero fue después de que me metiera todos los corrientazos que me había pegado. Ahí ya me sentí en defensa propia".

Así mismo, la joven considera que la actuación contra ella fue desmedida: "Un Mosso d'Esquadra que ha estado en una academia le han enseñado a reducir a una persona sin tanta violencia. Yo no llego al 1,60m y peso cuarenta y pocos kilos. Me haces una llave y me inmovilizas rápido. No hace falta eso", ha aseverado en la televisión catalana.

Irídia considera "desproporcionada" la actuación

Este jueves, el portavoz del Centre per la defensa dels drets humans - Irídia, Andrés García Berrio, ha compartido en un tuit una grabación de la actuación, y ha expresado: "Las organizaciones de derechos humanos nos oponemos a la utilización de pistolas eléctricas taser porque pueden suponer un aumento preocupante de la violencia institucional. Esta actuación de Mossos es un ejemplo".

Irída ha compartido también en un tuit el vídeo de la actuación, que ha calificado de "muy preocupante y desproporcionada", y la grabación muestra a a mujer en el suelo gritando mientras un agente a su lado sostiene una pistola Taser, y dos policías la reducen en el suelo.

El vídeo se ha compartido a través de las redes sociales y la joven detenida