Unas memorias oncológicas para descubrir qué aprendes cuando te abren la cabeza

"La prueba detecta algo que no debería estar ahí. Me temo que se trata de un tumor cerebral, así que hemos de operar lo antes posible, en cuanto se disponga de un quirófano". Así recibió en 2019 el periodista y escritor sevillano Daniel Pinilla la noticia sobre una enfermedad que lo llevó de inmediato a la mesa de operaciones primero, y a someterse después a un intenso tratamiento oncológico.

Y pese a todo, o mejor dicho en este caso, precisamente por ello, Pinilla vuelve a la carga con una novedad literaria que demuestra que, cuando uno es un narrador, lo es en toda circunstancia. Su nuevo libro, Qué aprendes cuando te abren la cabeza (Editorial Samarcanda), cuenta la experiencia y las conclusiones que se extraen de una situación tan traumática como es la detección de un tumor cerebral, la necesidad de pasar urgentemente por el quirófano y enfrentar un largo y agresivo tratamiento oncológico para controlar la situación.

"Aunque pueda parecer un contrasentido, el proceso acaba resultando una epifanía que te remueve las entrañas, te obliga a conocerte y sacar tu mejor versión para alejar el miedo. Es un aprendizaje sensacional", señala el autor.

Portada del libro 'Qué aprendes cuando te abren la cabeza', de Dani Pinilla. EDITORIAL SAMARCANDA

Estas memorias oncológicas, como el propio Pinilla las denomina, no dejan de ser una proeza y una prueba de superación por haber sido escritas a tiempo real durante la convalecencia, una etapa en la que todavía se encuentra inmerso el autor. La irrupción de la pandemia del coronavirus y el confinamiento forzoso incidieron fatalmente en un proceso de idas y vueltas que se cerró con un ejercicio de introspección como única solución posible.

"Realmente no publico este libro con la esperanza de que se venda mucho o poco; lo he hecho porque sentarme a escribir, pese a las muchas limitaciones tras la operación, me sirve como terapia. Ojalá que haya lectores, ya sean pacientes, acompañantes o doctores, que lo encuentren de utilidad", cuenta Pinilla.

"El proceso acaba resultando una epifanía que te remueve las entrañas"

El libro se encuentra a caballo entre el ensayo filosófico y el relato de una experiencia que te coloca al límite de tu capacidad de resistencia. Se trata de un documento animoso y doliente a la vez, vivificador y confortante, lúcido y revelador. Sus conclusiones ponen muchas cosas en cuestión: dudar para entender la naturaleza de la enfermedad puede ser sanador. También pensar en la muerte desde la tranquilidad. Y, de paso, nos recuerda que "el Covid-19 no es la única enfermedad que existe, como al parecer nos quieren hacer creer de un tiempo a esta parte".