Los profesores de Cataluña denuncian que se omiten PCR para evitar cerrar escuelas

"El Govern ha tomado la opción de mantener los centros educativos abiertos caiga quien caiga, quizás por motivos electorales", critica Xavier Díez, el portavoz en funciones de USTEC·STEs –sindicato mayoritario de los docentes en Cataluña– al hablar de las medidas en las escuelas e institutos contra la Covid-19. Y como él, la Intersindical CSC y las Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) muestran su descontento con la forma en que el Departament d’Educació está gestionando la crisis sanitaria.

Díez se queja de que cuando hay un contagio en un grupo escolar, solo se realizan pruebas PCR al tutor, pero no a otros profesores que también han estado en contacto con los alumnos. Lo atribuye a que el hecho de que varios docentes dieran positivo "alteraría bastante la dinámica de los centros y muchos no podrían abrir", algo que dice, el Govern quiere evitar.

Además, denuncia que aunque en el inicio de curso Educació informó de que valoraría cerrar una escuela cuando hubiera dos contagios en dos grupos de convivencia diferentes, se para su actividad en muy poco casos –según los últimos datos del Govern, el sábado había 866 grupos confinados y solo dos centros cerrados–.

Díez reclama que no se abra "si hay un número elevado" de clases en cuarentena, mientras que Lluís Hurtado, coordinador de delegados de prevención de la Intersindical-CSC, aboga por facilitar la enseñanza semipresencial. "En muchas zonas no dejan", dice, y añade que "los centros educativos no se pueden cerrar" porque no todos los niños tienen los mismo recursos para seguir las clases desde casa, "pero sí adaptar".

Ambos representantes sindicales y también la presidenta de la aFFaC, Belén Tascón, critican, asimismo que no se están respetando las ratios de alumnos que el Govern estableció en las aulas para garantizar la distancia social, de 25 en la Eduación Infantil y Primaria y de 30 en la Secundaria, y lo atribuyen que faltan profesores. "Educació informó en el inicio de curso de que había contratado a unos 3.000 docentes, pero en verano unos 700 interinos se quedaron sin trabajo, con lo que es como si fueran 2.300", apunta Díez.

Por su parte, Tascón lamenta que existen centros en los que para suplir la falta de profesores, "se está usando a los especialistas como tutores". "En muchas escuelas se utiliza al maestro de educación especial y se deja con menos recursos a los niños más vulnerables", afirma.

Díez se queja, además, de que hay "pocos sustitutos", por lo que "los profesores acaban trabajando más horas de las que les tocan" cuando alguno está confinado. Aún así, dice, en Cataluña "hay una media de 200 horas semanales que no se cubren". Según datos de USTEC, que amenaza con una movilización "contundente" en febrero, el 24% de las plazas de nombramientos de sustitutos ofrecidas para este curso hasta medios de noviembre, 6.125, no se han cubierto.

Por otro lado, Hurtado reclama que se considere a los docentes empleados de riesgo 2 y no 1, y que en consecuencia se les proporcionen mascarillas quirúrgicas, porque las que les dan, explica, son "higiénicas, y aunque cumplen la normativa, no protegen realmente".

Tascón pide, además, que "Educació dé soluciones para ventilar las aulas sin que los alumnos se mueran de frío", pues el Departament estableció a principios de noviembre que hay que abrir durante 10 o 15 minutos puertas y ventanas por cada hora lectiva. En el Ripollès y Sant Quirze de Besora los centros educativos han incorporado por primera vez purificadores de aire que ha donado una empresa fabricante y la conselleria hará un seguimiento de su funcionamiento.

"Lo que ha hecho Educació es pasar su responsabilidad en la gestión de la crisis a los centros educativos y se ha congratulado de que hayan podido abrir pero ha sido gracias al esfuerzo de los docentes, porque recursos reales han llegado pocos", afirma la presidenta de la aFFaC.

Los institutos están a la espera de las autopruebas de Covid que, como determinó el Govern, se deberán hacer los alumnos de ESO y posobligatoria con la ayuda de los profesores en caso de un contagio en su grupo. La decisión también levantó críticas de la comunidad educativa, así como del sector de la salud, por lo que la Generalitat introdujo la figura de un profesional sanitario para supervisar estos tests.

La Generalitat defiende su gestión

A pesar de las críticas de docentes y asociaciones de familias, el director general de Centres Públics del Departament d’Educació, Josep González-Cambray, afirma que "las escuelas son seguras" y que los datos lo confirman.

El sábado los grupos confinados eran un 1,20% (866) y sumaban 20.970 personas (19.975 alumnos, 961 docentes y empleados de administración y servicios y 34 trabajadores externos). Los positivos acumulados eran 29.608.