Este es vuestro Top 5 de Amazon: del rodillo de jade a la Roomba, lo que no debéis perder de vista este Black Friday

Solo queda una semana para el Black Friday y, si bien es cierto que ya hemos podido disfrutar de los descuentos de los ecommerces que se han animado a hacer una precampaña, también lo es que las mejores ofertas aguardan el próximo 27 de noviembre. Por ello, llevando siempre a cabo los trucos y consejos para saber en qué momento nuestros artículos favoritos están al mejor precio, son muchos los que ya están afinando sus wish lists, asegurándose así que no hay robot aspirador,smartwatch o una barra de sonido que se escape a su carrito online.

De hecho, gracias a este seguimiento exhaustivo que hemos estado llevando a cabo, tenemos muy claro cuáles son aquellos gadgets que este año no queremos que se nos escapen de las manos: auriculares bluetooth con autonomías increíbles; un robot de cocina para asegurar que no hay batch cooking que se nos resista; o una bicicleta elíptica para ponernos en forma en casa. Tres artículos muy esperados a los que se unen otros tantos a los que, sin duda alguna, ya pueden empezar a llamarse los más deseados del Black Friday 2020.

Pero, a pesar de la popularidad de los artículos antes mencionados, no todos se encuentran entre los favoritos de nuestros lectores, que, desde hace unos meses, han dejado bien claro cuáles eran sus best seller: las rutinas de belleza, el deporte en casa y la limpieza del hogar han protagonizado su Top 5, por lo que no hemos querido dejar pasar la oportunidad de seleccionarlos, bajo estas líneas, para que podáis realizarles un seguimiento antes y durante el Black Friday para comprobar si están sujetos a interesantes descuentos. ¿Quieres descubrirlos?

Los favoritos de nuestros lectores

Rodillo de jade con piedra Gua Sha, de Ldreaman.

El rodillo de jade de Ldreaman está fabricado con materiales naturales. Amazon

Auriculares inalámbricos, de Homscam.

También están entre los favoritos de los usuarios de Amazon. Amazon

Set de cinco bandas de resistencia, de Emuni.

El 'pack' de bandas, de Emuni. Amazon

El robot aspirador Roomba 960, de iRobot.

Este robot tiene sistemas para detectar la suciedad. Amazon

El limpiaporos más vendido de Amazon, de Xpreen.

Para obtener mejoras en tu piel desde el primer uso, el limpiador de Xpreen. Amazon

