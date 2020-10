'Smartwatch' vs. pulsera de actividad: en qué se diferencian y cuál debo elegir para mis rutinas deportivas

El deporte es uno de los pilares fundamentales si de llevar una vida saludable se trata. Combinar este hábito con una adecuada alimentación, es lo que expertos recomiendan como parte de un sano estilo de vida. Sin embargo, en muchas ocasiones y para complementar nuestros esfuerzos, necesitamos de una suerte de guía o dispositivo que permita registrar nuestras rutinas y medir resultados. A estas alturas, los avances tecnológicos han elevado las propuestas en el ámbito de los gadgets de entrenamiento, y ponen sobre la mesa una amplia gama de instrumentos que van desde las aplicaciones para el móvil, hasta los smartwatches y pulseras de actividad.

En este universo, no importa si eres un amateur o un completo atleta, lo cierto es que tener un aparato que mida todos tus movimientos y controle tu actividad, puede traerte innumerables ventajas a la hora de entrenar y conseguir verdaderas mejoras. Y es que si todavía no tienes el tuyo, un capricho wearable deportivo debiese estar en tu lista de deseos, y por qué no, ser tu próxima compra. ¿Smartwatch o pulsera de actividad? Es probablemente la gran duda que tienes en este instante, especialmente si existen grandes confusiones sobre sus características, usos, y precio.

Pero no te agobies, porque en un mar de información hemos identificado las principales funciones y los artículos más vendidos de cada categoría en Amazon. Esto, te permitirá tomar la mejor decisión según tus intereses, y comenzar tu próximo entrenamiento con tus auriculares inalámbricos y tu nueva adquisición techie. ¿Estás preparado para conocer en qué se diferencian y descubrir cuál se adapta mejor a tus necesidades? ¡Vamos!

'Smartwatch' o pulsera de actividad, ¿Cuál debo elegir?

- Un smartwatch para registrar mucho más que tus movimientos. Funcionalidades que van mucho más allá que las de un reloj tradicional. Por estos días los smartwatches son un verdadero aliado para el cuidado de la salud y el deporte. Pero no solo eso, la posibilidad de sincronizarlo con un smartphone abre un abanico de opciones en cuanto a su uso y registro de datos. Además, cuentan con distintas modalidades de entrenamiento que permiten personalizar las rutinas, pulsómetro para identificar la frecuencia cardiaca, cronómetro y temporizador, son solo algunas de las características clave de un reloj inteligente a las que se suman la impermeabilidad, el monitor de sueño, el control de música, y por supuesto, las notificaciones de llamadas o mensajes.

Las dudas sobre la adquisición de este tipo de dispositivos siempre aparecen cuando se habla del precio. Y es que al tratarse de un aparato con un superior número funciones, en muchas ocasiones su valor supera el deseo de cualquiera. Pero no siempre, ya que en el catálogo de Amazon el ejemplar fabricado por Willful representa una opción que no puedes dejar pasar y que por solo 39,99 euros puede ser tuyo. ¿Lo mejor? es que puedes elegirlo entre seis colores diferentes y combinarlo con tus outfits.

Para medir mucho más que tus entrenamientos, el 'smartwatch' de Willful Amazon

-Una pulsera de actividad para iniciarte en mundo del deporte. Más básicas, pero no menos completas. Las pulseras de actividad representan hoy una increíble oportunidad si quieres dejar la vida sedentaria. Es cierto que sus características dependen del modelo, sin embargo, entre sus principales funciones toman varias prestadas de los smartwaches. El monitor de ritmo cardiaco y el seguimiento de número de pasos harán tu entrenamiento más consciente ya sea en largas o cortas distancias. Además de pequeñas, estas pulseras inteligentes poseen una larga duración de batería a diferencia de otros dispositivos.

Otra de sus cualidades radican en el precio, porque a pesar de ser bastante similares son realmente más económicas que un reloj inteligente. Por ejemplo, el modelo Xiami Mi Band 4, también tiene una amplia compatibilidad con la mayoría de los teléfonos con tecnología bluetooth, lo que permite la multifunción de recibir llamadas y notificaciones. Además, esta pulsera posee monitorización de sueño. Y como si fuera poco, cuenta con cuatro estrellas doradas de valoración en Amazon y puede ser tuya por solo 23,17 euros.

El complemento ideal para dejar la vida sedentaria, la pulsera de actividad de Xiaomi Amazon

