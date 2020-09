Adiós a los cables: los auriculares inalámbricos más vendidos de Amazon pueden ser tuyos por menos de 20 euros

Han llegado para quedarse. No hay duda de que tras la aparición de los auriculares inalámbricos el drama de los cables enredados ha quedado atrás. Pero, ¿todavía no tienes los tuyos y no sabes cuáles comprar? A estas alturas, la buena calidad de sonido y el diseño ajustable cómodo a los oídos alcanza a una amplia gama de productos. Las ventajas son innumerables. Y es que la posibilidad de tener mayor movilidad al momento de oír tus canciones o podcast favoritos resulta ideal. Incluso para esas largas llamadas de teletrabajo con las que muchos todavía tenemos que lidiar sentados desde casa.

Para hacer ejercicio, para realizar las tareas del hogar e incluso a la hora de trabajar en nuestro ordenador sin tener un cable colgando entre nuestras manos y el teclado, son motivos suficientes para hacerte de unos nuevos auriculares bluetooth. También es cierto que pensar en realizar un gran desembolso por unos cascos durante septiembre, puede estar lejos de tus prioridades… Por lo mismo, gracias a la popularidad que han adquirido estos wearables y a los avances tecnológicos que van a la velocidad de la luz, son cada vez más las marcas que han lanzado propuestas de calidad totalmente asequibles al mercado.

Precisamente por ello, no siempre resulta fácil elegir y menos saber cuáles son los auriculares que responden de mejor manera a la tan valorada relación precio y calidad. Entre los imprescindibles clave, tanto para techies y los no tanto: un buen sistema de sonido, una batería bondadosa capaz de aguantar nuestras rutinas y una sincronización de fácil conectividad con todos los dispositivos, son características elementales para escoger tu primer par de cascos inalámbricos. Y bueno, si eres de los que ya apostó por esta tecnología, pero necesita un recambio, para renovar tus wearables.

Este es el caso de los auriculares bluetooth más vendidos de Amazon son de Homscam, ofrecen un sonido de alta calidad y destacan por su autonomía. Pero no solo eso, pueden ser tuyos por menos de 20 euros.

Estos auriculares cuestan solo 29,99 euros Amazon

Unos cascos con más de 12.000 valoraciones

Sonido estéreo de alta calidad . Están equipados con chips 'bluetooth' 5.0, el micrófono está incorporado y el diseño de cancelación de ruido, de ambos auriculares, brindará una grata experiencia a tus llamadas.

. Están equipados con chips 'bluetooth' 5.0, el micrófono está incorporado y el diseño de cancelación de ruido, de ambos auriculares, brindará una grata experiencia a tus llamadas. ​ Ajuste y diseño minimalista. Cuentan con una adaptación cómoda para tus oídos, incluso si los usas por tiempo prolongado no resultarán molestos. Las gomas para adaptar el auricular vienen en tres tamaños, todo según tus preferencias. Perfectos para hacer deporte, oír música, audiolibros e incluso para ver televisión.

Cuentan con una adaptación cómoda para tus oídos, incluso si los usas por tiempo prolongado no resultarán molestos. Las gomas para adaptar el auricular vienen en tres tamaños, todo según tus preferencias. Perfectos para hacer deporte, oír música, audiolibros e incluso para ver televisión. ​Estuche de carga portátil. Batería incorporada y de peso ligero (solo 4.6 g). Con bajo consumo de energía, tienen autonomía de hasta cuatro horas con una sola carga.

Batería incorporada y de peso ligero (solo 4.6 g). Con bajo consumo de energía, tienen autonomía de hasta cuatro horas con una sola carga. ​Conectividad en un paso . Tras sacar los auriculares del estuche de carga, se encenderán y automáticamente se conectarán a tu dispositivo en unos segundos. Poseen alcance de hasta 10 metros de distancia con conexión estable.

. Tras sacar los auriculares del estuche de carga, se encenderán y automáticamente se conectarán a tu dispositivo en unos segundos. Poseen alcance de hasta 10 metros de distancia con conexión estable. ​Garantía y servicio al cliente. Devolución de 30 días y garantía de un año. En caso de presentar problemas, Hoscam cuenta con sistema de soporte que proporciona respuesta todos sus clientes.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.