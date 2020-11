Vicente Vallés echa por tierra la versión del Gobierno sobre la bajada del IVA de las mascarillas: "Estaba permitido"

El presentador Vicente Vallés se ha pronunciado este jueves en Antena 3 Noticias sobre la decisión del Gobierno de rebajar del 21% al 4% el IVA de las mascarillas, una medida que la oposición llevaba reclamando desde hace varias semanas por tratarse de un producto de primera necesidad.

Después de emitir las declaraciones de distintos miembros del PSOE sobre este asunto, el periodista ha explicado que "el Gobierno llevaba semanas justificando su negativa en que la Unión Europea no permitía bajar el IVA de las mascarillas, a pesar de que varios países comunitarios ya lo habían bajado".

El espacio informativo ha recogido las palabras de la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, en una entrevista en TVE: "Nosotros lo haremos cuando lleguemos a un acuerdo con la Comisión Europea, pero lo que no podemos o lo que no queremos hacer es saltarnos la legalidad". Y, por otra parte, ha emitido las declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. "Nuestro deseo también es que baje el IVA, pero no tenemos la autorización todavía", expresó en el programa Espejo Público.

De este modo, Vallés, que ha vuelto a convertirse en trending topic en Twitter, ha recordado el anuncio de María Jesús Montero en el Congreso: "La Ministra de Hacienda comunicaba poco después en el Congreso que ya había preguntado a las instancias europeas y que desde ayer por la tarde contaba con la autorización necesaria para aplicar la rebaja del IVA".

"Vamos a dar un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%.", declaró la ministra tras confirmar que la Comisión Europea no iba a "abrir procedimiento de infracción a nuestro país por incumplir la normativa europea".

"No es una autorización nueva"

"En efecto, el Gobierno español recibió ayer una carta desde Bruselas, pero no es una autorización nueva. La Comisión Europea se limita a recordar que sí se puede bajar el IVA de las mascarillas porque está permitido desde hace meses como ya han hecho otros países mucho antes que España", ha avanzado Vallés.

"Se puede bajar el IVA e incluso eliminarlo desde el 5 mayo, hace seis meses", ha subrayado el comunicador, que, según ha contado, fue en ese momento "cuando la Unión Europea emitió este documento en el que se dice que no se multará a los países que tomen esta decisión".

"El permiso como tal el Gobierno español y todos los Gobiernos de Europa lo tienen desde hace seis meses, no desde ayer por la tarde", ha concluido Vallés desde su puesto en el espacio informativo de Atresmedia.