Broncano: "Mi madre dice que mi hermano es más gracioso que yo, pero no lo creo, porque sería él el millonario"

Broncano inició la semana con la visita en el plató de La Resistencia del cantante C. Tangana que le preguntó al presentador: "¿Has echado de menos durante la cuarentena el calor del público?", recordando que su última entrevista fue por videollamada durante el confinamiento.

"Lo que más he echado de menos, más que a mi madre", respondió Broncano, sorprendiendo a su invitado. "Ella no me ríe los chistes. Me dice que mi hermano es más gracioso".

C. Tangana quiso saber la profesión del hermano del presentador: "Es músico, clarinetista. Es gracioso, pero menos que yo, sino sería él el millonario", afirmó Broncano. "Como tú, ¿no?", apostilló el cantante entre risas.

"Mi madre me dice: Tu hermano Dani me contó ayer una cosa muy graciosa. Y yo le contestó que, encima que voy a verla...". La solución que le ofreció C. Tangana fue que practicara "más con el clarinete para quitarle el puesto a él".

C. Tangana y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Otro de los momentos curiosos de la noche fue cuando el presentador comentó la seguridad sanitaria que había entre ambos: "Digo esto de cara al ministro Illa. Al haber pasado tú el coronavirus hace nada, y yo esta mañana me he hecho un test y he dado negativo porque estuve en contacto con alguien que era positivo".

"Ahora mismo esto es de lo más seguro que se puede hacer en España, tú que lo acabas de pasar y yo que he dado negativo hace dos horas. Ahora mismo podríamos follar", afirmó Broncano.

El invitado le miró y le respondió que "bueno...". El presentador, entre risas, añadió que "a nivel sanitario", pero C. Tangana señaló que "nunca he follado a nivel sanitario, pero lo he hecho en el resto de niveles".