Iglesias y Zapatero firman un manifiesto contra el golpismo de la ultraderecha

Un grupo de líderes y exlíderes de izquierdas de diferentes países han firmado este domingo en Bolivia una declaración contra "el golpismo de la ultraderecha y la amenaza que representa en el siglo XXI". Entre los firmantes se encuentran el actual vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, el documento lo firman también Evo Morales (ex presidente) y Luis Arce (presidente electo) por Bolivia; Alberto Fernández (actual presidente) por Argentina; Dilma Rousseff (ex presidenta) por Brasil; Rafael Correa (ex presidente) y Andrés Arauz (candidato a la presidencia) por Ecuador; Alexis Tsipras (ex presidente) por Grecia; Daniel Jadue (candidato a la presidencia) por Chile; Gustavo Petro (candidato a la presidencia) por Colombia; Verónica Mendoza (candidata a la presidencia) por Perú; Jean Luc Melenchon (líder de Francia Insumisa) por Francia; y Caterina Martins (líder del Bloco de Esquerda) por Portugal.

El título del documento es En defensa de la democracia. Arranca así: "La crisis vinculada a la grave pandemia que golpea a la humanidad ha puesto en evidencia las principales debilidades de nuestras formas de organización social: la fragilidad de los sistemas de salud y de los servicios públicos; la erosión, resultado de años de neoliberalismo, de los mecanismos de protección social con los que cuentan los Estados; la insostenibilidad social, económica y ecológica de los modelos dominantes de extracción para exclusivo beneficio empresarial; y, con una intensidad especialmente preocupante, los peligros a los que se enfrentan los sistemas democráticos en todo el mundo".

"Hoy la democracia está amenazada y basta con analizar los acontecimientos políticos de los últimos meses en Bolivia, país anfitrión de esta Declaración, para constatar que la principal amenaza a la democracia y la paz social en el siglo XXI es el golpismo de la ultraderecha", prosigue.

"Una ultraderecha que se expande a nivel global, que propaga la mentira y la difamación sistemática de los adversarios como instrumentos políticos, apelando a la persecución y la violencia política en distintos países. Promueve desestabilizaciones y formas antidemocráticas de acceso al poder", reza el documento.

"Esta acción antidemocrática se potencia allí donde encuentra poderes comunicacionales a su servicio, que acumulando un inmenso poder de influencia, pretenden manipular y tutelar las democracias en defensa de sus intereses políticos y económicos", sigue el manifiesto.

"Reunidos en La Paz con motivo de la toma de posesión de Luis Arce como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, país que se ha convertido en referencia internacional de la respuesta ciudadana al golpismo, los firmantes de esta Declaración, gobernantes, expresidentes y líderes progresistas en nuestros respectivos países de Iberoamérica y Europa, afirmamos nuestro compromiso histórico de trabajar conjuntamente por la defensa de la democracia, la paz, los derechos humanos y la justicia social frente a la amenaza que representa el golpismo de la ultraderecha", concluye.