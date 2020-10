El Langui acusa a TVE de invisibilizar la diversidad: "Creo que son fachada, luego venden que trabajan para la inclusión"

Jesús Vidal y El Langui protagonizan Donde viajan dos, el programa de La 1 que este viernes se centró en la academia de tenis de Rafa Nadal y su mujer Francisca Perelló. Los dos actores viajaron hasta Mallorca para visitar al deportista y mostrar la gran labor que hace su fundación, pero el rapero, aunque está orgulloso de su programa, no está nada contento con cómo lo está tratando RTVE.

Su emisión se trasladó a las 0.10 horas de la noche, tras una película, algo que a El Langui le molestó verdaderamente. "Me parece injusto el tratamiento que TVE da al programa", declaró el actor a ABC.

"Cometen un gran error. Nos piden un programa blanco, familiar, de valores, para visiblilizar las capacidades diferentes, y lo invisibilizan poniéndolo a unas horas nada adecuadas", añadió.

"Te piden ciertos ingredientes para que lo vean familias con sus hijos, como de hecho hacen, para que conozcan capacidades diferentes de personajes conocidos y anónimos, y lo programan después de una película de sexo, drogas y acción", se quejó. "Creo que es pura fachada".

"A lo mejor me tiro piedras contra mi tejado y se cargan al bocazas este. Hay otros discapacitados que lo harían genial. Ya me buscaré mis castañas, pero quiero hablar claro. ¿De qué nos sirve la televisión pública?", se preguntó.

Después, aclaró que RTVE no vive de audiencias, por lo que le parece que el motivo es otro: "Es un quiero y no puedo, para vender luego que trabajan para la inclusión. Puede ser incómodo ver a dos personas con discapacidad explicando cosas. Es la única duda que se me presenta".