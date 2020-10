Las comunidades exigen a Sanchez criterios "objetivos" para repartir los 16.000 millones que ejecutarán del Fondo de la UE

Las comunidades autónomas se encargarán de ejecutar proyectos por un valor total de 16.000 millones entre 2021 y 2023, más de la mitad del los 72.000 millones en subvenciones que el Gobierno solicitará del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE para estos tres años y cuyos criterios de reparto todavía tienen que fijarse con Bruselas. Por este motivo, varios presidentes autonómicos han reclamado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criterios "objetivos" y "transparentes" para el reparto de unos fondos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha puntualizado que se librarán para financiar los mejores proyectos.

Sánchez, Von de Leyen y los presidentes autonómicos se han reunido por vía telemática este lunes en una Conferencia de Presidentes especial, para hablar del reparto del Fondo de la UE y porque contaba con la presencia de Von der Leyen. También lo ha sido porque se ha celebrado después de que este domingo entrara en vigor el segundo estado de alarma nacional por la pandemia, que los presidentes autonómicos han seguido sin ver necesario este lunes. "Nos estamos equivocando", ha señalado después el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Por lo que respecta al Fondo de la UE, Sánchez ha empezado anunciando a los presidentes autonómicos que será a ellos a quienes corresponda ejecutar proyectos por más del 50% de los 72.000 millones de subvenciones que el Gobierno ha solicitado a Bruselas para los años de 2021 a 2023. De esta cantidad, el Gobierno ya ha contabilizado como ingresos 27.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado, cuyo proyecto de ley aprobará este martes por fin el Consejo de Ministros.

Según ha explicado Sánchez, las comunidades dispondrán hasta 2023 de 4.500 millones para financiar proyectos de rehabilitación y vivienda, 2.000 millones para biodiversidad, 7.000 para educación y formación profesional, 2.000 para economía de los cuidados y igualdad y otros 600 para la digitalización de la administración pública, en concreto para un plan de Justicia en el que también intervendrá el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Para recibir fondos con que financiar sus proyectos, las comunidades deberán firmar Convenios Marco con los ministerios implicados en cada caso. En total, serán 16.000 millones de ayudas no condicionadas que Sánchez extraerá de los 72.000 millones que espera recibir del Fondo de la UE hasta 2023, aunque de momento no se espera que, como pronto, el primer tramo para 2021 no esté en España hasta mitad del año que viene.

De momento, el mecanismo financiero del que tiene que resultar la creación del Fondo de Recuperación y Resiliencia sigue encallado en el Parlamento Europeo. El Gobierno confía en que esté listo a principios del año que viene y será entonces cuando el Gobierno y la Comisión Europea fijen los criterios concretos. Este lunes, Von der Leyen ha apuntado en la Conferencia de Presidentes que serán bienvenidos proyectos que tengan que ver con la rehabilitación de edicicios, colegios y hospitales, con la movilidad verde y renovación de las flotas de transporte público o con la producción y transporte de hidrógeno verde. También les ha dicho que corresponderá al Gobierno y a las comunidades autónomas presentar los mejores proyectos y asegurar que están "listas para absorber esta gran cantidad de fondos [los 140.000 millones asignados a España]. Según les ha dicho, el Fondo de la UE "solo tendrá éxito si encuentra un terreno fértil en las ciudades y regiones europeas".

En la reunión, sin embargo, algunas comunidades han apuntado la necesidad de que el Gobierno central establezca criterios "objetivos" y "transparentes" para el reparto de los fondos europeos, con ideas de base que hacen prever a que en este contexto se producirán las diferencias entre comunidades más pobladas y más envejecidas.