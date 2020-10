Documento de autorresponsabilidad para el toque de queda en Cataluña: ¿En qué casos está permitido salir de noche?

❗ Avui a les 22 h entra en vigor el confinament nocturn per contenir els brots de COVID-19:



🕙 De 22 h - 6 h:

❌ No es pot circular pel carrer.



👉 Excepte per a: cura de gent gran o nens, feina, retorn al domicili o causa de força major.



🔗 https://t.co/gmh0U9Zv2jpic.twitter.com/WBo8xKVvw3