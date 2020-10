El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo un nuevo estado de alarma en España, pero muy diferente al anunciado el pasado 14 de marzo, cuando comenzó la pandemia del coronavirus. Sin confinamiento estricto en casa y con la libertad de poder salir a hacer la compra o a comer a un restaurante, eso sí, dentro de las franjas horarias determinadas. Tampoco el Ejecutivo central se plantea volver al escenario de marzo, sino tomar medidas "sin paralizar la vida del país, que es la más costosa desde el punto de vista social y económico".

Ahora estamos en plena segunda ola y las limitaciones han sido variopintas en función de las ciudades, áreas sanitarias o comunidades. Entonces, ¿afectará este estado de alarma a dichas restricciones? ¿Desde cuándo y hasta cuándo se aplicará? ¿Será homogéneo en todos los territorios? ¿Qué va a pasar con las Navidades? Estas y otras más cuestiones, se las detallamos a continuación.

¿Desde cuándo y hasta cuándo?

Como explicó primero el presidente del Gobierno en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros convocado durante la mañana de este domingo, el estado de alarma estará vigente hasta el próximo 9 de mayo en todo el territorio español, sin excepción. Es decir, un total de seis meses. "¿Por qué seis meses? Los expertos estiman que ese es el tiempo que necesitamos para superar, no solo esta segunda ola, sino la etapa más dura de la pandemia", dijo y agregó: "Aspiramos que dure en el tiempo todo lo que se necesite en nuestro país, no solo en términos sanitarios ni de crisis social, sino tener una cierta planificación de lo que representa responder a la crisis económica de nuestro país".

La vicepresidenta primera Carmen Calvo avanzó que comenzará "en unas horas", cuando tengan listos todos los detalles del real decreto para publicarlos en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Entrará en vigor de manera inmediata", afirmó.

¿Tendrá apoyo dentro de 15 días para prorrogarlo?

No obstante, en 15 días tendrá que lograr el apoyo en el Congreso de la mayoría de los diputados. Aquí entran en juego las diferentes formaciones políticas. Los miembros del Gobierno central ya han mantenido conversaciones con los dirigentes de varias comunidades autónomas, de diferentes partidos políticos, que habían solicitado la aplicación del estado de alarma. También el presidente ha conversado con el líder de la oposición, Pablo Casado, pero no ha revelado su posición al respecto de momento. Tiene previsto hacerlo este lunes.

"He solicitado a todos los grupos parlamentarios el apoyo extraordinario a una medida tan extraordinaria. He hablado también con el señor Casado y me gustaría que pudiéramos contar con el apoyo de los diputados del Partido Popular", declaró Sánchez.

¿Y podría extenderse más allá del 9 de mayo?

El presidente Sánchez subrayó varias veces en la rueda de prensa que "el Gobierno de España no tiene intención de estar un día más o menos en ese estado (de alarma)" en caso de que la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes esté por debajo de los 25 casos (ahora estamos en 368), lo que se consideraría que el país se encuentra en un estado de riesgo "bajo".

Si no se llega a esos datos, "está en manos del Congreso su prórroga en el tiempo que se considere oportuno", añadió el presidente.

¿Cuáles son las medidas más destacadas?

El estado de alarma decretado conlleva una "restricción de la movilidad nocturna", como prefirió llamar el presidente al conocido como 'toque de queda', desde las 23.00 horas de la noche hasta las 06.00 horas de la mañana. No obstante, los gobiernos de las comunidades autónomas podrán "modular" esta franja horaria "una hora arriba o una hora abajo". Es decir, habrá comunidades que impongan restricción de movilidad nocturna entre las 22.00 horas y otras desde las 00.00 horas; y hasta las 05.00 horas de la mañana y o las 07.00 h.

Este toque de queda es de obligatorio cumplimiento mínimo hasta el "9 de noviembre". Después, serán las comunidades las que puedan modularlo, así como restringirlo o volver a implantarlo.

Otras de las medidas es la restricción de la vida social y el límite de reuniones diarias a un máximo de seis personas, con la única excepción de si los reunidos son convivientes en cuyo caso podrán ser más. Esta medida también puede ser modificada por las propias comunidades, que tendrán competencia para ello, pero solo podrán hacerlo "a la baja, seis es lo máximo", matizó el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños. Habrá CC AA que lo fijen en 5, 4... pero si no comunican nada al respecto serán seis.

¿Quién controlará su cumplimiento y cuáles son las sanciones?

El cumplimiento de estas medidas serán vigiladas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Además, quien las incumpla se enfrenta a multas variadas, que también las impondrán cada una de las comunidades. "Las tomarán en función también de la repercusión que piensen que pueden tener", dijo Calvo.

Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana ya anunciaron que los importes de las multas podrían ser de hasta 600 euros por no respetar el toque de queda.

¿Es homogéneo en todos los territorios del país?

El estado de alarma se aplicará en toda España, pero sus medidas, por el momento no afectarán a las Islas Canarias, porque "que esté vigente el estado de alarma no quiere decir que todas las medidas estén activadas", afirmó por su parte el ministro de Sanidad, Salvador Illa. "Canarias mantiene buenos datos epidemiológicos", adelantó el presidente Sánchez. Es por ello que queda exenta, pero solo por el momento. Si en dos semanas el Cabildo solicitara la aplicación del toque de queda y de otras medidas allí, se impondrían en el marco del estado de alarma anunciado.

Además, las propias comunidades autónomas podrán ampliar las restricciones impuestas por el Gobierno. Por ejemplo, podrían decretar confinamientos perimetrales en barrios, distritos, ciudades, provincias.. o de toda la autonomía. Esto lo decidirá, siempre, el gobierno autonómico, nunca el central.

Entonces, ¿qué pasa con las restricciones a la hostelería en Cataluña?

Las limitaciones impuestas por cada comunidad autónoma se mantendrán. El estado de alarma no es sustitutivo de las mismas, es más, lo único que hace es dar cobertura jurídica y legal a las medidas adoptadas y que restringen las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

"La epidemia está en distinto nivel en distintos sitios de España. Esto es una parte fundamental. No está igual en Canarias que en Navarra. No está igual en Galicia que en Murcia. A situaciones distintas, criterios distintos. ¿Qué es Homogéneo? Los criterios de actuación y evaluación del riesgo. Pero en un sitio puede ser pertinente cerrar bares y restaurantes y en otras no. Estamos todos en una segunda ola, pero hay que actuar proporcionalmente.

¿Y los confinamientos perimetrales en Madrid, Castilla y León, Navarra...?

Pasa lo mismo que en Cataluña. Los confinamientos perimetrales que se aplicarán este domingo también en 32 zonas de Madrid o los ya existentes en otras ciudades como León o Salamanca seguirán vigentes hasta que el gobierno autonómico lo estime oportuno.

Las medidas adoptadas en Madrid, por ejemplo, según Calvo "encajan también perfectamente en el real decreto que hemos aprobado. Si quieren aplicar esos criterios en el ámbito de sus competencias sanitarias, lo entenderemos".

¿Qué pasará con las Navidades?

"El escenario bueno son 25 contagios por cada 100.000 personas. Ese sería un escenario extraordinario. Es verdad que tenemos todos en la cabeza la Navidad, por eso es importante que sepamos que cuanto más eficientes y coordinados seamos, más rápidamente nos acercaremos" a ese índice de contagios. Además, añadió la vicepresidenta primera, "la Navidad tiene todavía dos meses por delante y tenemos varias semanas para dar cumplimiento a estas normas".