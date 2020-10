Abascal apoya su moción en un ataque frontal a Sánchez: "Con este Gobierno hay menos España y más miseria"

Tuvo a Ignacio Garriga de telonero, pero Santiago Abascal se sabía protagonista de la moción de censura contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Es el candidato alternativo de una propuesta que no saldrá adelante, pero que servirá para posicionar aún más a Vox en el panorama político. Nada nuevo realmente en el discurso de Vox, que ha vuelto a desarrollar este miércoles lo mismo que ha venido diciendo los meses anteriores. Para muestra un botón. "Es el peor Gobierno en 80 años y quizá me quede corto, señor Sánchez", empezó diciendo Abascal, que también puso el foco en el resto de diputados que "si apoyan al Gobierno" serán también "responsables de sus fechorías".

No dio detalles Santiago Abascal sobre su programa de Gobierno en caso de que la moción prosperara, algo inviable. "Tenemos la esperanza de que algunos de ustedes se caigan del caballo", les dijo a los diputados. Pero más que nada, se centró en Sánchez y en Iglesias. "No son ustedes un Gobierno, son ustedes un frente popular que gobierna con terroristas y con separatistas", atacó el líder de Vox desde el primer momento, a la vez que avisaba de que "a los españoles se les ha terminado la paciencia".

Para él, el Ejecutivo actual es "el mayor fraude de la democracia, el mayor engaño de la historia" porque "nunca se habían traicionado las promesas electorales de forma tan grosera" y "nunca ha tenido España un presidente tan ansioso de poder". Abascal volvió a ser rotundo: "El señor Sánchez se ha convertido en presidente siendo un mentiroso sin escrúpulos". La moción, por tanto, está justificada. Y es que, según el candidato alternativo, "solo así los españoles podrán entender toda la injusticia y todo el desastre".

"Claro que se podía saber, yo lo anuncié". Santiago Abascal, de hecho, enumeró las consencuencias que a su parecer ha traído el actual Gobierno. "Menos libertad y más pobreza, menos convivencia y más ideología totalitaria, más golpismo y más violencia política, menos trabajo y más subvenciones para cómplices y mafias, menos respecto internacional y más alianzas con gobiernos corruptos y criminales". En definitiva, "menos España y más miseria".

"Gestión negligente y criminal"

Abascal tuvo para todos. "No se puede romper la nación sin hacer un daño palpable y claro a los españoles" y lamentó, en cierto modo, tener que dar el paso de la moción. "Cuánto nos hubiera gustado que nos acusaran de exagerar", aseguró, al tiempo que pedía responsabilidades a China por la Covid-19. En definitiva, para Vox el Gobierno está llevando a cabo "una gestión negligente y criminal" y ha "incumplido su deber moral".

También tuvo palabras Abascal para el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a quien acusó de querer "acabar con la monarquía" y de estar "acelerando la guillotina de libertades aprovechando la crisis". Además, dijo que el líder de Podemos es "responsable de la muerte y destrucción" porque miles de españoles "suplicaron asistencia y recibieron silencio". Aseguró que "no salieron más fuertes, sino que murieron solos y abandonados".

De nuevo con ciertos elementos inconexos, igual que Garriga, el líder de Vox atacó también las formas, y se metó con la vestimenta de algunos diputados "como una falta de respeto". Fue muy explícito en el mensaje en ese punto: “Esto no es una taberna ni una casa okupada”. Eso sí, huyendo de propuestas concretas, dibujó su plan. "Es deber de esta Cámara devolver la palabra a los electores" para que "puedan juzgar estos meses de caos y de ruina" y puedan "elegir representantes que les protejan y les digan la verdad"

"Si esta moción prosperase, convocaremos elecciones antes de que termine este año", anunció. Y es que Vox mantuvo su plan hasta el final. "No perdemos la esperanza de que algunos diputados se caigan del caballo". Ahora, dijo Abascal, hay "amenazas nuevas y mentirosos desenmascarados". Por eso elevó su propia figura: "Me presento como candidato para devolver la voz a los españoles" y volvió a mirar al presidente del Gobierno. "Sí cumpliré mi palabra a diferencia de Sánchez" y habrá unas "elecciones en clima de libertad y de igualdad".

El presidente de Vox recordó los "ataques" a su partido en las campañas electorales. "Los españoles podrán votar sin miedo", sin las "Infames alertas antifascistas de Iglesias" que provocaron "violencia" contra los simpatizantes de Vox. "Conformaría un Gobierno de emergencia nacional, reducidísimo, con personas de distintas sensibilidades ideológicas", terminó diciendo. Lo que busca, además, Abascal es "tomar decisiones sin interferencias" con el "único objetivo de proteger la salud, la seguridad y la economía de los españoles

"La soberanía nacional está hoy atacada por un proceso golpista"

"El Gobierno con la ayuda de sus cómplices tratará de evitar las elecciones a toda costa", esgrimió el ahora candidato alternativo a la presidencia del Gobierno. "Iglesias quiere decir que los comunistas se mantendrán en el poder por medios antidemocráticos, y por eso se lanzan a la ocupación del poder judicial. Están convencidos de que así no habrá más alternancia política", avisó un Abascal que se centró durante varios minutos en los socios de investidura. "La soberanía nacional está hoy atacada por un proceso golpista", advirtió, antes de calificar de "okupas de esta Cámara" a los diputados, por ejemplo, de ERC y Bildu que "cobran de un país que quieren destruir". Fue rotundo de nuevo; "Este Gobierno ha sumado a ETA y al golpismo catalán". Por eso insistió en ilegalizar a estas formaciones.

Santiago Abascal no ve otra solución que Vox. "Debemos asumir que nadie va a venir a salvarnos de ellos, pero tampoco a rescatarnos" y que "no nos va a rescatar Bruselas, sino Móstoles", como signo de patriotismo. De hecho, se posicionó en contra de la UE, por "globalista" y por dependiente de "George Soros". Por eso llamó a "reconstruir Europa" en torno a los valores contrarios "al federalismo". Vox dejó clara su posición en esto: "Europa no es la solución". Además, censuró -otra vez- al Gobierno por su "relación con mafias y narcodictaduras", en referencia a Venezuela.

Ya en la parte final de su discurso, Abascal incidió en que Sánchez es "un narcisista" al que "solo le interesa el poder", pero Iglesias "tiene un encargo" por parte de quienes "le trajeron en volandas con dinero de ruina y de dictaduras". Y miró al presidente del Gobierno: "Usted no manda, solo gestiona el proyecto de una mafia internacional". En esa "mafia" incluyó "el efecto llamada" por la relación "del Gobierno de Sánchez con los traficantes de seres humanos". A medida que avanzó, endureció su discurso. "Cuenta con el beneplácito de los oligarcas de Bruselas". La solución pasa por "blindar las fronteras y blindar nuestros mares".

A lo largo de su primera intervención, Santiago Abascal miró al Gobierno y a sus socios, pero casi nada a la oposición, ni siquiera a un PP que no ha anunciado el sentido de su voto. De lo nacional pasó a lo internacional -"lo global", como él mismo dijo- esperando una respuesta de Pedro Sánchez para debatir en la quinta moción de censura de la democracia española. "Han abandonado a la España que madruga", concluyó el líder de Vox, candidato alternativo y única voz, junto a su grupo, a favor de esa moción.