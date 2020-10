Qué fue de Agoney, de 'OT 2017': El canario lanzó hace unos meses 'Libertad', su primer álbum de estudio

Agoney Hernández se presentó al casting de la novena edición de Operación Triunfo con la intención de lograr hacerse un hueco en el panorama musical español. Desde muy pequeño el de Tenerife estuvo vinculado con la música, a los 6 años comenzó a tocar la trompeta y posteriormente continuó formándose en la música.

Aunque el de Adeje hacía sus pinitos como cantante en un hotel, su gran oportunidad llegó con Operación Triunfo 2017 donde dejó sin palabras al jurado de la edición con alguna de sus interpretaciones. Su personalísima voz hicieron que el tinerfeño recibiera incluso el aplauso de la cantante Mónica Naranjo.

Interpretaciones como Symphony junto a su compañera Nerea Rodríguez, Manos vacías con Raoul Vázquez o su Eloise de Tino Casal fueron algunas de las mejores actuaciones del insular. Su evolución y duro trabajo le hicieron llegar a las puertas de la final del concurso dónde se enfrentó a Ana Guerra que se impuso con un estrecho margen para continuar en la academia.

Agoney se despidió del concurso con una espectacular interpretación de Where have you been de Rihanna y una clara declaración de intenciones. El compositor dejó la academia y comenzó su lucha en el mundo de la música.

Aunque el canario tuvo que hacer frente poco después de su salida de la academia a la perdida de su madre a causa de un cáncer, el artista no cesó en sus ganas de seguir trabajando en la música y así lo ha ido demostrando.

Tras formar parte de la gira de OT, que recorrió grandes plazas de la geografía española, el artista anunció que el 31 de agosto de 2018 lanzaría su primer single. Quizás fue la carta de presentación de Agoney y el tema consiguió convertirse en número uno en Itunes a las pocas horas y actualmente cuenta con casi 5 millones de reproducciones en Youtube.

Desde octubre a diciembre el músico comenzó su primera gira en solitario que pasó por salas de ciudades como Madrid, Valencia, Zaragoza o Barcelona. Además, el joven colaboró en el mes de diciembre en una campaña publicitaria con algunos de sus compañeros de la academia con el tema El mundo entero.

Tras varias apariciones televisivas en programas como La mejor canción jamás cantada, el compositor continuó trabajando y en agosto de 2019 presentó su segundo sencillo Black acompañado de su correspondiente vídeo musical.

Ya en el 2020, en plena pandemia por la crisis generada por la Covid-19, el cantante se sumó a la propuesta de los conciertos #yomequedoencasa. Y en abril anunció la publicación del sencillo Libertad, que daría el pistoletazo de salida a lo que vendría en su primer álbum.

Mañana a las 00:00 estará disponible en todas las plataformas digitales una cancion que significa mucho para mi. Apenas 1 min y 20 segundos que dan el pistoletazo de salida a lo que será mi primer disco “LIBERTAD” — Agoney (@Agoney) April 8, 2020

A finales del mes de mayo, Agoney hacía su primera incursión en la música electrónica junto a Brian Cross con su colaboración Strangers. EL 19 de junio el intérprete de Quizás lanzaba el segundo sencillo del álbum, la potente balada MÁS que contó con el aplauso de sus seguidores.

Una vez superada la correspondiente promoción del single, Agoney escribió en sus redes la fecha de publicación del álbum, el 28 de agosto. Sin embargo, días antes del debut del canario este anunciaba las primer firmas de discos y el estrenó Edén, el tercer sencillo de su trabajo.

El sencillo logró colocarse en número uno en ventas y de la misma forma, su álbum Libertad lograba desbancar a Anuel AA del número uno en ventas con su primer álbum según Promusicae.

Por el momento, se desconocen las fechas en que Agoney recorrerá las distintas ciudades españoles con la gira correspondiente a su álbum debut debido a la incertidumbre que genera la crisis del coronavirus. Sin embargo, lo que parece más que evidente es que su impecable directo y el apoyo de todos sus seguidores harán que estas citas sean mágicas tanto para el tinerfeño como para sus seguidores.