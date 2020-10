Sevilla decidirá en diciembre si celebra la Semana Santa y la Feria de 2021

La crisis del coronavirus ha obligado este año a cancelar las principales fiestas mayores de la ciudad de Sevilla, que tampoco podrá disfrutar de la Cabalgata de Reyes Magos el próximo 5 de enero ni de grandes eventos navideños, y que aún mantiene en el aire la celebración de la Semana Santa y de la Feria de Abril de 2021, una decisión que se tomará, como muy tarde, el próximo diciembre.

Así lo anunció este lunes el Ayuntamiento hispalense, que hizo oficial lo que la pasada semana ya adelantó el presidente del Ateneo, Alberto Máximo Pérez Calero: en 2021 no se celebrará la tradicional Cabalgata, al menos, no como en años anteriores. Y es que en estos momentos "no se dan las condiciones sanitarias para organizar" este desfile, que congrega cada año a miles de personas en la calle.

No obstante, el Consistorio, siempre de la mano de la Consejería de Salud y Familias, evaluará a lo largo de los próximos meses las propuestas que le lleguen por parte del Ateneo para poder dar la bienvenida en la ciudad a sus majestades de Oriente, aunque la decisión que se tome, incidió el Ayuntamiento, dependerá de la evolución de la pandemia y del criterio de la autoridad sanitaria.

Lo "esencial" ahora es evitar las grandes concentraciones de personas, razón por la que el Consistorio también ha decidido no realizar durante las próximas Navidades eventos que supongan un riesgo para la salud, como el espectáculo audiovisual y las instalaciones de iluminación especial que todos los años tienen lugar en la plaza de San Francisco, que también han quedado descartadas para este año.

"Los ayuntamientos debemos tomar decisiones a medio plazo en torno a los eventos de la ciudad, siguiendo siempre todas las recomendaciones sanitarias", afirmó el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que insistió en que "en estos momentos es imposible la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos tal y como la conocemos, así como cualquier otro evento que suponga una gran concentración de personas".

Sí se podrán llevar a cabo, afirmó el Ayuntamiento, actividades que cumplan con las medidas pertinentes de seguridad y con las recomendaciones sanitarias para hacer frente a la Covid-19, como acaba de ocurrir con la Bienal de Flamenco, que finalizó este pasado domingo, o la misa en conmemoración del IV centenario del Gran Poder en la plaza de San Lorenzo el pasado jueves. Por tanto, esa será la línea en la que trabajará el Consistorio para "definir las medidas más adecuadas para el próximo Día de los Difuntos y la Navidad".

Semana Santa y Feria

Tampoco tardarán mucho los sevillanos en saber si el próximo año se celebrarán la Semana Santa y la Feria de Abril, ya que el Ayuntamiento ha fijado el próximo mes de diciembre como fecha para tomar esta decisión. Será entonces cuando el equipo de Gobierno municipal determine si tiene o no lugar la Feria de 2021. Y, de la misma manera, se trasladará ese mismo plazo al Consejo General de Hermandades y Cofradías y al Arzobispado de Sevilla en torno a la Semana Santa, para realizar una nueva evaluación con los datos de la pandemia que se registren en ese momento y con las recomendaciones que dé la autoridad sanitaria.

"Consideramos, de acuerdo con la Consejería, que en diciembre podemos tener datos suficientes para la toma de importantes decisiones para el próximo año. Y ese es el plazo sobre el que vamos a realizar los distintos estudios y trámites administrativos internos", sentenció el regidor hispalense, que ya este año fue acusado por la oposición de haber tomado con mucho retraso las decisiones sobre las dos fiestas mayores más importantes de la ciudad, tanto en términos sentimentales como económicos.

Situación "bajo control"

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, han mantenido este lunes una reunión de trabajo para reforzar la colaboración entre ambas administraciones en la lucha contra la Covid-19. Durante el encuentro, se analizó la "situación estable y bajo control" en cuanto a contagios en la ciudad de Sevilla, y el Consistorio se puso a disposición de la Junta para colaborar en las campañas que se pongan en marcha para la realización de test entre la población.