Sevilla no tendrá Cabalgata de Reyes Magos en 2021 por culpa del coronavirus

Por primer vez en 102 años, la Cabalgata de Reyes Magos no recorrerá el próximo 5 de enero las calles de Sevilla. Así lo ha determinado el Ateneo, promotor del desfile, que ha descartado finalmente el formato "tradicional" del evento para la edición de la próxima Navidad a cuenta de las prevenciones frente a la pandemia del coronavirus, aunque ha defendido que los niños contarán con estas emblemáticas figuras navideñas y además con juguetes, según ha manifestado a Europa Press el presidente del Ateneo de Sevilla, Alberto Máximo Pérez Calero.

"El modelo tradicional [de la cabalgata] no se va a celebrar, pero los Reyes Magos llegarán a Sevilla, por supuesto, y los niños no se van a quedar sin juguetes", ha explicado Pérez Calero.

La decisión, según ha agregado, ha sido adoptada de forma "consensuada" con el Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Salud y Familias, mientras la organización trabaja en definir "lo antes posible" el formato alternativo destinado a garantizar que Sevilla acoja la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar y los niños de la ciudad cuenten con regalos de los mismos, extremo que ha asegurado el presidente del Ateneo.

El Ayuntamiento de Sevilla no ha comunicado aún la suspensión oficial del evento, si bien fuentes del Ateneo han asegurado a este periódico que el comunicado oficial se hará público "en breve", al tiempo que confirman que se sigue trabajando con el Consistorio y la Delegación de Salud para ofrecer una alternativa a la Cabalgata, cuyo formato tradicional es "imposible" de llevar a cabo en las actuales circunstancias.

La de Sevilla capital no es la única Cabalgata que no se celebrará el próximo año en la provincia. Y es que otros municipios, como San Juan de Aznalfarache, Gerena, La Algaba, Carmona, Marchena y Utrera, ya han comunicado su decisión oficial de no celebrar este evento. Tampoco lo harán, fuera de la provincia, desfiles como el de Higuera de la Sierra (Huelva) o Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).