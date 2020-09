Las claves de la moción de censura de Vox: con Abascal de candidato y condenada al fracaso

La moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez que anunció Vox antes del verano será presentada finalmente esta semana. Será la quinta que se vote en Democracia y la tercera en apenas tres años. Estas son algunas claves de la que presenta Vox.

¿Cuándo se presenta y cuándo se debatirá?

El grupo parlamentario de Vox ya ha anunciado que la registrará este martes, 29 de septiembre. Sin embargo, no hay fecha para su debate, ya que, según recoge el artículo 113 de la Constitución Española y los artículos 175 a 179 del Reglamento del Congreso, la Mesa del Congreso admitirá a trámite la moción de censura tras comprobar que reúne los requisitos necesarios, aunque no será antes de los 5 días siguientes a su presentación.

¿Cumple la moción de Vox los requisitos para ser tramitada?

Sí, los requisitos que marca la Constitución y el Reglamento del Congreso para que sea admitida a trámite son, en primer lugar, que su propuesta esté motivada por al menos la décima parte de los diputados de la Cámara Baja, un punto que el partido de Abascal cumple sobradamente con sus 52 escaños de los 350 que componen el Congreso. Además, debe tener un candidato que sustituya al actual presidente del Gobierno en caso de salir adelante y, como ya anunció el propio Abascal, será él quien se ponga al frente de esta medida.

¿Será el propio Abascal quien defienda su candidatura?

No. Aunque Santiago Abascal sea el candidato alternativo a Pedro Sánchez "salvo cambios de última hora", la moción de censura puede defenderá otro diputado. En este caso será Ignacio Garriga quien lo haga en nombre de Vox.

¿Tiene posibilidades de prosperar? ¿Con qué apoyos cuenta?

La moción que presente Vox está destinada al fracaso incluso antes de registrarla. Si bien el partido está pidiendo el voto al resto de fuerzas políticas, lo cierto es que ninguna de éstas está dispuestas a apoyarla y menos en un contexto como el que vivimos, en plena pandemia. Para el PP, hacer uso de este instrumento en estas circunstancias solo supone "dar alas" a Pedro Sánchez puesto que se necesita mayoría absoluta para que salga adelante. Esto es, al menos 176 de los 350 diputados, por lo que harían falta votos de EH Bildu o de los grupos independentistas catalanes.

Para Ciudadanos, por su parte, se trata de una campaña de marketing mediante la cuál no solo no se cambiará el Ejecutivo actual sino que se perderá dinero y tiempo de trabajo, indispensables en plena crisis económica y social.

¿Merece la pena presentarla?

Si tenemos en cuenta la acumulación de trabajo que hay en el Congreso y el coste que supone en tiempo y dinero su tramitación y posterior votación, sabiendo que no hay posibilidades de que salga adelante, no merece la pena. Sin embargo, desde la formación parlamentaria defienden su presentación ante la nefasta gestión del gobierno de coalición, advirtiendo que los españoles "no pueden esperar más" y no entenderían "estrategias y tácticas políticas". En este sentido, la idea de Vox no es gobernar para sustituir a Pedro Sánchez sino "devolverle la voz a los ciudadanos" y volver a las urnas.

Será la quita moción de censura en Democracia, ¿cuántas han salido adelante?

De las cinco mociones de censura que, contando la de Vox, se habrán debatido en España durante la Democracia, solo una de ellas ha salido adelante. Fue la que Pedro Sánchez presentó contra Mariano Rajoy en 2018 y que hizo historia ya que nunca antes se había conseguido algo así. Solo un año antes que él fue su actual socio de coalición, Pablo Iglesias, quien decidió presentarla también contra Rajoy, aunque sin apoyos suficientes.

Con la de Vox, serán tres mociones de censura en cuatro años, ya que las anteriores datan de 1980, cuando Felipe González presentó una moción contra Adolfo Suárez sin éxito; y de 1987, cuando Alianza Popular lo intentó para derrocar, también en balde, a Felipe González.