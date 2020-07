El PP critica el afán de protagonismo de Vox con la moción de censura y dice que se necesita "una alternativa realista"

El PP no va a votar a favor de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Ya lo dejó claro este miércoles y por muchas presiones que pueda recibir, Génova no va a cambiar su posición. "No vamos a participar en maniobras de distracción que consiguen lo contrario: fortalecer al Gobierno. En estos momentos lo importante está en el ámbito sanitario y económico". Estas palabras de Cuca Gamarra sirven para ver qué piensan los populares sobre la moción: solo sirve para reforzar a la coalición de Gobierno.

Teodoro García Egea ya marcó el camino poco después del anuncio de Santiago Abascal, y este jueves las premisas han sido las mismas. "Esta moción de censura esta abocada al fracaso", añadió Gamarra. En el PP "actuamos desde la responsabilidad y no desde el tacticismo". Lo que hay que hacer ahora es trabajar "en una alternativa, y por eso estamos presentando los planes", sentenció.

En esa línea van todos los vicesecretarios. También Pablo Montesinos. "No vamos a alimentar el ruido, vamos a seguir aportando soluciones. Nosotros ofrecemos propuestas e iniciativas como el plan", expresó. De hecho, la moción puede ser entendida como un golpe a Casado, para forzarle a tomar posiciones. Pero eso en las filas populares preocupa muy poco.

"Ante un Gobierno que no está a la altura de las circunstancias tenemos que forjar una alternativa realista", añadió Montesinos, que pide "no equivocarse de adversario". De hecho, la propia Gamarra dejó de nuevo la puerta abierta a negociar los Presupuestos con el Gobierno, "Nuestra disposición a ver y analizar los PGE está ahí, pero dos no llegan a un acuerdo si uno no quiere, y nuestro escepticismo está basado en las declaraciones de Sánchez de que no tenía intención de llegar a un acuerdo con el PP", esgrimió.

Por su parte, Ana Beltrán fue muy dura, y dejó caer que lo que busca Vox es afán de protagonismo, "El anuncio de moción de censura de Vox es una bengala para decir: hola aquí estoy yo. Y lo que hacen es dar un balón de oxígeno a Sánchez", comentó. De hecho, para el PP la moción de censura ni siquiera está en el debate de las próximas semanas.