Maite Pagaza: "Si creemos que lo más importante es compartir la intolerancia la democracia acabará agonizando"

Este lunes se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa y la UE ha abierto un nuevo camino para la lucha contra la desinformación y las noticias falsas. El Parlamento Europeo ha creado una Comisión específica para ello y la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagaza, explica a 20minutos los retos que hay por delante, además, en un contexto de crisis como el actual.

Estamos en plena pandemia y en plena crisis, ¿es este un escenario propicio para la desinformación?

Sí, porque la desinformación maliciosa aprovecha debilidades. Quienes buscan intoxicarnos planifican y estudian el perfil psicológico de las sociedades. Uno de los expertos en esta materia, Javier Lesaca, ha estudiado cómo detectan personas susceptibles de creer patrañas seudocientíficos y después, a los enganchados a esas falsedades les promueven discursos de odio. Los pueden convertir en soldados esclavos en las redes convertidas en tablero de juegos siniestros, sin que se den cuenta.

¿Peligra la democracia por culpa de las noticias falsas?

No hoy, no mañana, pero si la mayoría de nosotros termina creyendo que lo más importante de su identidad social es compartir la intolerancia hacia otros, ese día estará agonizando. Uno de los principios de la democracia es el pluralismo ideológico y los estrategas de la desinformación maliciosa saben que ya no hace falta cañones para terminar con la democracia en otro país.

¿Cómo se debería luchar contra ellas?

Con transparencia en la red, para que no se escondan, con reglas de juego claras, con avances en el sistema de verificación de fuentes. Desenmascarando el juego malicioso.

¿Considera que las redes sociales suponen un riesgo para la desinformación?

Las redes sociales sirven para lo mejor y para lo peor. Permiten, sí, estrategias masivas e industriales de intoxicación y hostilidad.

¿Qué espera de la Comisión recién creada en el Parlamento Europeo?

Que estudiemos tanto las injerencias extranjeras, como los demás aspectos de estas actividades, incluyendo, esto es muy personal, la formación humanística: La cultura, el arte, el pensamiento articulado, la creatividad, es, un gran antídoto.