La segunda ola de la pandemia obliga al Gobierno a cancelar los viajes turísticos del Imserso para esta temporada

No habrá viajes para personas mayores subvencionados por el Estado durante los próximos meses. Así lo anunció el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que explicó que este martes el Consejo de Ministros aprobará la cancelación de la temporada turística del Imserso después de meses en los que los viajes han permanecido "hibernados" por la pandemia.

El anuncio de Álvarez se produjo en la comisión de Derechos Sociales del Congreso, en la que el secretario de Estado compareció para responder las preguntas del PP. Allí aseguró que la cancelación de la temporada turística del Imserso -que depende directamente de la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias- responde "a un motivo muy concreto": la única opción alternativa a la suspensión definitiva era mantener "hibernados" los programas sin fecha, ya que la situación sanitaria impide que los viajes se realicen con normalidad.

"No tiene sentido mantener los viajes hibernados por lo que queda de temporada porque no va a poder retomarse en los términos que estaban contemplados en los pliegos", señaló Álvarez, que sin embargo fue muy insistente al señalar que la cancelación del turismo subvencionado para mayores únicamente es una medida temporal. "Se van a retomar, es un programa fundamental: se cancela la temporada, no el programa", aseguró.

La razón, señaló el dirigente, es evidente: con la segunda ola de la pandemia agravándose -especialmente en comunidades como Madrid-, sería "una insensatez" poner en marcha los viajes, especialmente sabiendo que los mayores son la población más expuesta al coronavirus. "Es una prestación fundamentalmente para las personas mayores, y lo que hay que valorar primero es las condiciones en las que los mayores pueden acceder a ella", planteó Álvarez, que insistió en que "sería una insensatez que el Gobierno pusiera a viajar a miles de mayores" con el riesgo que hay.

La subida de las pensiones

El secretario de Estado de Derechos sociales también confirmó que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se incluirán dos medidas fundamentales para las personas mayores: la subida de las pensiones con el IPC y el aumento de la financiación de los programas de dependencia. "Este Gobierno no solo no va a recortar las pensiones, sino que en los próximos Presupuestos las actualizará", aseguró Álvarez, que criticó que, en sus preguntas, el PP "meta miedo a los pensionistas" cuando en 2013 reformó las pensiones para evitar que estas se actualizaran con la inflación.

"En los próximos Presupuestos se demostrará que el Gobierno está comprometido con la financiación, el refuerzo y el desarrollo de la dependencia con un plan de choque en dependencia", sostuvo igualmente el dirigente. Ese plan, dijo, "debe pasar por una mejora del nivel mínimo" de las prestaciones, y también por "un reestablecimiento" de su financiación, que ha caído en los últimos años a causa de los recortes.