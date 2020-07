El Gobierno desbloquea 2,5 millones de euros en contratos "irregulares" del Imserso de la etapa del PP

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la regularización de 39 expedientes administrativos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) previos a junio de 2018 por un valor de 2,5 millones de euros. Así lo confirmaron a 20minutos.es fuentes de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, de la que depende el Imserso, que denuncian que estos contratos son "irregulares".

Según un informe interno del propio Imserso, ahora dirigido por Luis Alberto Barriga, estos expedientes serían solo la punta del iceberg, ya que el instituto habría detectado diversas irregularidades administrativas y legales que han obligado al Consejo de Ministros a recurrir a un procedimiento extraordinario para regularizar el pago a diferentes proveedores de 24 millones de euros.

Los 39 expedientes convalidados este martes son relativos a contratos muy diversos: 15 de servicios de vigilancia, ocho contratos de limpieza, cinco contratos de suministros de gas y gasóleo y algunos otros servicios (víveres, mantenimiento, gestión de red…). Según el Gobierno, estos contratos están mal redactados porque no se ajustan a la Ley de Contratos del Sector Público y no pasaron por los procedimientos de licitación habituales, y si el Consejo de Ministros no los convalida las empresas que han prestado los servicios no pueden cobrar.

No son las primeras supuestas irregularidades que se detectan en los años de gestión de Carmen Balfagón (primero dirigente del PP que luego pasó a Vox y que ahora no tiene adscripción partidaria) como directora del Imserso. La Fiscalía Anticorrupción se encuentra investigando una supuesta trama de contratos irregulares en el instituto, en este caso relativos a la prestación de servicios informáticos.

La investigación se refiere al periodo entre 2010 y 2018 (lo que incluye administraciones previas a la de Balfagón), cuando la dirección del Imserso, presuntamente, habría incurrido en duplicidades, costes anormalmente altos y contratos ficticios. El Tribunal de Cuentas también está investigando esta cuestión y se prevé que publique un informe al respecto en las próximas semanas.

Iglesias pide dejar trabajar a la justicia

Fuentes de la Vicepresidencia Segunda, liderada por Pablo Iglesias, denuncian que "mientras el sistema de dependencia sufría duros recortes a manos de Rajoy, la gestión del PP en el Imserso presentaba irregularidades que apuntan a la posible comisión de delitos" y "que tendrá que dirimir la justicia".

"Ahora lo importante es dejar que tanto el Tribunal de Cuentas como la Fiscalía Anticorrupción hagan su trabajo y cooperar con ellos para depurar todas las responsabilidades", sostienen estas fuentes. Y, además, afirman que "este es precisamente el momento para promover un cambio en el Imserso que permita un nuevo impulso a los servicios de dependencia en España".