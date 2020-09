Santiago Mora (DO Rueda): "El sector del vino vive en una gran incertidumbre, estamos muy vinculados a la hostelería"

La pandemia de coronavirus está afectando de lleno a multitud de sectores económicos. Uno de ellos es el del vino, tan arraigado a la cultura española. Para conocer la incidencia de la Covid-19 en el sector del vino hablamos con Santiago Mora, director general de la Denominación de Origen (DO) Rueda.

Nacido en Salamanca hace 48 años y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Salamanca, Santiago Mora cuenta con formación también en comercio exterior. Hasta su incorporación al Consejo Regulador, era responsable de la Unidad de Desarrollo Económico Rural de la Agencia de Innovación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León.

¿Cómo está afectando la crisis del coronavirus al sector del vino en general?

Es un momento de gran incertidumbre. Por un lado, no sabemos cómo van a ser los próximos meses para el canal Horeca y el turismo. El 65% de las ventas de la DO Rueda están vinculadas a la hostelería, por lo que estamos muy pendientes de cómo evoluciona la situación del sector. Es cierto que el consumo en casa y las ventas online han aumentado, pero esta subida no compensa la caída del canal Horeca. Por otra parte, está la incertidumbre sanitaria, ya que no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación y cuándo podremos volver a la normalidad.

¿Cuáles son los retos a partir de ahora?

Uno de nuestros retos es minimizar los riesgos de contagio entre el personal del Consejo Regulador, especialmente ahora durante la vendimia, ya que este mes y medio es decisivo para nosotros. Además, debemos estar muy atentos al mercado, porque no podemos prever nada a medio o largo plazo, debido a la incertidumbre.

Y, por otra parte, creo que tenemos que ser capaces de reinventarnos y preparados para cuando el Covid esté controlado y el canal Horeca empiece a funcionar. Tenemos que seguir innovando y apostado por la calidad para mantener la confianza de los consumidores.

¿Han cambiado los hábitos de consumo?

Si, los hábitos están cambiando debido a la situación excepcional que ha generado el Covid-19, por eso debemos estar muy atentos. Desde marzo, encontramos nuevos momentos de consumo, como disfrutar de un vino con la familia o los amigos durante una videoconferencia o brindar con los vecinos desde la ventana.

Ahora tenemos que estar muy atentos a cómo va evolucionando la situación. El canal Horeca está muy afectado, y es necesario que recupere su fuerza. Estaremos muy pendientes de ver qué pasa en un futuro con esos hábitos de consumo. Creo que cuando la situación sanitaria mejore, intentaremos volver nuestros anteriores hábitos de consumo, ya que a los españoles nos gusta mucho socializar en bares o en terrazas. Eso sí, exactamente igual que antes no será, ya que estaremos condicionados durante un tiempo por el Covid.

¿El consumo se mantiene estable o ha variado?

Según nuestros últimos datos, el consumo en los vinos de Rueda a nivel de ventas ha caído en un 10% hasta el 31 de agosto. Lo que estamos viendo es que se están registrando comportamientos muy irregulares. Durante el confinamiento el consumo se vio muy afectado. Después hemos tenido unos meses de recuperación, aunque seguíamos por debajo de los valores habituales. Desde hace unas semanas, con las nuevas restricciones ya se nota que el consumo está bajando. Esperamos que se vayan controlando los brotes que están ahora activos en España y la situación mejore de cara al último trimestre del año.

Una camarera sirve una copa de vino a una clienta en la barra. MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EP

¿El cierre de discotecas y pubs, y la menor consumición de bebidas espirituosas derivada, puede beneficiar al vino?

Realmente lo que afecta al consumo del vino es el tema de la Hostelería. España es un país donde todavía es difícil ver el consumo de vino en pubs y discotecas por lo que el cierre de los mismos no afecta directamente al vino.

¿Cómo ha afrontado la pandemia la D.O. Rueda, justo cuando coincide con su 40 aniversario?

Desde la DO Rueda teníamos previsto un plan de acciones muy ambicioso que incluía eventos en varias ciudades del país. Lamentablemente hemos tenido que posponer estas acciones y dar un giro estratégico para adecuarnos a la nueva situación, tanto en España como en los otros diez países en los que tenemos en marcha acciones promocionales. Cada país sigue una estrategia diferente y hemos tenido que analizar qué medidas tomar para cada mercado.

Somos una de las Denominaciones de Origen pioneras del país, y la más antigua de Castilla y León, y estábamos deseosos de celebrar este año tan especial, pero en estos momentos la mejor celebración sería terminar el año con salud y con una recuperación del canal de la hostelería, a quien desde aquí quiero mandar nuestro más sincero apoyo en estos difíciles momentos.

¿Qué medidas de seguridad están tomando en la vendimia?

Desde el inicio de la pandemia el Consejo Regulador ha implantado las máximas medidas para garantizar a seguridad de sus trabajadores. En esta época concretamente se están haciendo PCR y test rápidos a todos los veedores que el Consejo Regulador contrata directamente, así como a los propios trabajadores del Consejo Regulador. Además, hemos establecido distintos equipos de trabajo en los servicios técnicos, para blindar su capacidad de actuación. Hay que tener en cuenta que en esta época la situación es muy vulnerable y hay que minimizar riesgos que puedan afectar al control de la vendimia.

Viñedo DO Rueda

¿Cómo será la próxima añada de 2020?

Partiendo de una excelente calidad de la uva se espera unos vinos muy expresivos, aunque al estar en el comienzo de la vendimia todavía es difícil de decir. Las expectativas de calidad son muy buenas porque la maduración de la uva ha sido excelente.

¿El sector del vino puede ayudar a la España vaciada?

Sin duda. Todo lo que suponga afianzar negocios y empleos en el mundo rural, ayuda a la España Vaciada. Tenemos la suerte de que en nuestra denominación de origen cada vez hay más gente joven involucrada en todo el proceso de elaboración del vino, desde las labores de campo hasta en puestos directivos. En total, más de 3.000 familias están vinculadas a la Denominación de Origen Rueda.

A nivel internacional, ¿cómo pueden afectar los aranceles de Estados Unidos y la nueva ley del vino en Rusia?

Los aranceles son perjudiciales para la DO Rueda porque se aplican a vino de menos de 14 grados y los vinos blancos de la denominación se encuentran en su gran mayoría por debajo de estos valores. Las bodegas están soportando la disminución de los márgenes y se están viendo dañadas. Desde la DO Rueda seguimos muy de cerca tanto esta situación como la del Brexit para dar el apoyo que necesitan las bodegas inscritas. Por otra parte, la nueva ley del vino en Rusia afecta a los graneles, por lo que en principio no nos influye.